Modrić se upravo oglasio! Pogledajte što je poručio

Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Brončani hrvatski nogometaši sletjeli su u nedjelju popodne u zagrebačku zračnu luku, otkud će autobusom krenuti na Trg bana Jelačića, gdje ih na središnjem slavlju čeka mnoštvo veselih navijača.

Prvi iz aviona izašao je kapetan reprezentacije Luka Modrića, a uz njega je bio i izbornik Zlatko Dalić.

Modrić se netom nakon toga oglasio i na društvenim mrežama.

“Osvajači medalje na svjetskom prvenstvu opet. Ponosan!”, poručio je kapetan pa dodao:

“IZNAD SVIH HRVATSKA.”

Inače, Modrić se nakon osvajanja medalje oglasio i o nastavku karijere.

“Plan je bio da odigram završnicu Lige nacija. Kad smo već došli do završnce, bilo bi bezveze ne odraditi to do kraja, pa ćemo nakon toga vidjeti što dalje”, rekao je Modrić.

