Mogu li HDZ i Domovinski pokret skupa? “Penava ne ponavlja Škorinu grešku”

Novinari Ivanka Toma (Jutarnji list) i Ivan Skorin (RTL) u Točki na tjedan su s našom Milom Moralić analizirali aktualne događaje u Hrvatskoj, pri čemu ću se posebno osvrnuli na aferu na Geodetskom fakultetu i prosvjed svinjogojaca.

“Prosvjed ima i političku pozadinu. Tu su članovi Domovinskog pokreta i nema puno dvojbe. Međutim, bojim se da se ni Vlada tu ne snalazi previše i nije niti Vlada nevina”, navodi Toma.

“Nije neobično da je netko pokušao politički profitirati na tome jer postoji velika skupina ljudi koja je nezadovoljna i nije joj jasno što se događa”, dodaje Skorin.

Toma smatra da će doći do eskalacije. “Vjerujem da će ići u proboje, zašto ne, nezadovoljni su. Vjerojatno će to eskalirati. Problem je što premijer i Vlada ne priznaju svoju odgovornost, a to seže u 2019. – ako su se donijele mjere, moraju se provoditi.”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nekoliko je navrata poručio da iza ovih prosvjednika stoje Domovinski pokret, Most i Suverenisti. No, i dalje se raspravlja o mogućoj postizbornoj koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Skorin navodi da aktualni predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ne ponavlja grešku svog prethodnika Miroslava Škore. “Za razliku od Škore koji je govorio da mogu s HDZ-om, ali bez Plenkovića, Penava to ne radi. Nitko iz Domovinskog pokreta nije dao tu izjavu i baš kao da imaju dekeret na razini stranke – nemojte reći nećemo s njima.”

Komentirali su i aferu na Geodetskom fakultetu, posebno se osvrčući na posljednje istupe premijera na tu tematiku.

“Premijer je jako nervozan, što god da je razlog nervoze, ne radi dobro, ne radi dobro ni sebi ni Vladi ni stranci. Manje je važno je li to europski ili proračunski novac, poanta je da se novac krade. Ne želim ulaziti u odgovornost ministrice – je li trebala znati, ali pouka bi trebala biti da ne postoji kontrola. Kako je moguće da ministarstvo transferira toliki novac, a da nema nikakvu kontrolu nad njegovim trošenjem. Ne, on sad ima potrebu inatiti se i svađati se s medijima”, istaknula je Toma, dodajući da i ovaj slučaj pokazuje da je korupcija najveći problem u državi.

“Čovjek bi očekivao da će se kontrolirati bolje. Zanimljivo mi je kod nastupa premijera, vratimo se u povijest, cijela afera je putem Telegrama otkrivena, na razne se malverzacije ukazivalo putem Telegrama, netko iz Vlade bi im se trebao zahvaliti. Zanimljivo je kod ove malo nadrealne presice premijera kad shvati da je malo previše otišao u jednom smjeru, on kaže ‘nemojte pisati sutra ovo i ovo’. Koliko je bizarno da 2023. raspravljamo hoće li to istraživati europski ili hrvatski tužitelji, je li europski novac… Kao da je to ključna stavka”, navodi Skorin.

