N1 analiza: Ima li šanse da EPPO bude prisiljen odustati od istrage milijunskih muljaža Geodetskog fakulteta i Ministarstva kulture?

U više istupa premijer Andrej Plenković utvrdio je kako novac što ga je ministrica Nina Obuljen Koržinek dodijelila Geodetskom fakultetu za 3D skeniranje ne potječe iz europskih fondova nego iz državnog proračuna. Europsko tužiteljstvo tvrdi da je riječ o novcu iz Fonda solidarnosti.

Plenkovićev stav otvara pitanje jesu li europski tužitelji, o kojima se premijer izražava u vrlo negativnom svjetlu, uopće nadležni za taj slučaj.

Večernji list pitao je odvjetnika Veljka Miljevića što bi se dalje događalo kada bi se Ured europskog tužitelja doista proglasio nenadležnim.

Iskusni stručnjak za kazneno pravo uvjeren je da do takvog raspleta neće doći. “Što se babi ‘tilo, to joj se i snilo”, komentirao je. Kada bi do toga i došlo, kazao je, to ne bi značilo prekid istrage nego samo da se ona seli pod okrilje DORH-a.

“No, to bi vjerojatno oduljilo čitavu priču jer bi DORH mogao reći da sve mora proučiti ispočetka, iako to baš i nije tako. Glavna europska tužiteljica Laura Kovesi dosta je svojeglava, za razliku od Zlate Hrvoj Šipek, ona ne vidi koliko je naš premijer velik”, komentirao je Miljević.

“Plenković inzistirajući na nenadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja cilja na to da ovu istragu makne što dalje od izbornog vremena”, kazao je novinarki Večernjeg Ivi Boban Valečić.

N1 je iz izvora bliskih europskom tužiteljstvu dobio potvrdu da mogućnost da se ne radi o novcu iz EU gotovo ne postoji.

“Istraga u slučaju Geodetskog fakulteta pokrenuta je nakon što je prema internim pravilima EPPO-a dokaze analiziralo vijeće tužitelja koji sjede u Luksembourgu. Tek nakon što oni odobre pokretanje postupka lokalni tužitelji kreću u istragu”, pojašnjavaju nam izvori biski EPPO-u.

Osim toga, prema tim istim pravilima, EPPO može voditi i slučaj u kojem je dio sumnji vezan za izvlačenje novca iz EU fondova, a dio iz nacionalnog proračuna.

“Ako je u pitanju tzv. jedinstvo dokaza, nadležnost EPPO-a može se onda protegnuti i na sumnje u malverzacije vezane za nacionali budžet. Zato će, i u slučaju da se dokaže da novac za 3D skeniranje doista nije bio iz Fonda solidarnosti kako se u ovom trenutku sumnja, EPPO i dalje ostati nadležan za taj slučaj, budući da su druga dva projekta preko kojih su čelni ljudi Geodetskog fakulteta također izvlačili novac sufinancirana sredsvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Zbog tog jedinstva dokaza nadležnost EPPO-a ne može se dovesti u pitanje”, objasnili su za N1 upućeni izvori.

