Mora li ministar Banožić zbog sukoba interesa iseliti iz državnog stana?

N1 je jučer prvi javio da je ministar Mario Banožić pravomoćno kažnjen zbog sukoba interesa jer je sam sebi u rujnu 2019. dodijelio državni stan. U to je vrijeme bio ministar državne imovine, a na stan je imao pravo. No, nije ga smio dodijeliti sam sebi, te je time prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Hoće li nakon ove afere ministar Mario Banožić morati iseliti iz trosobnog stana u centru Zagreba? Došao je do njega kršeći zakon, pa bi bilo za očekivati da ga nakon pravomoćne presude za sukob interesa napusti. Moguće je i da o svemu bude donijeta nova odluka.

Pitali smo zato Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine hoće li poduzeti išta protiv Banožića. Logičnim se čini da bi se upravo to ministarstvo trebalo baviti Banožićevim stambenim pitanjem. Naime, on kao dužnosnik koji nije iz Zagreba ima pravo na službeni stan u gradu u kojem radi, a državni stanovi u ingerenciji su tog Ministarstva. Sada se, dakle, očekuje reakcija nadležnog ministra, a to je u ovom trenutku Branko Bačić.

Što će učiniti DORH?

U Banožićev slučaj moglo bi se, kako nam je potvrđeno, uključiti i državno odvjetništvo. Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa upravo ono mora reagirati u slučajevima kršenja tog zakona.

“Po primitku odluke nadležno državno odvjetništvo će poduzeti potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, poručuju za N1 iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Inače, Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje da se pravni poslovi koji su sklopljeni na osnovu sukoba interesa moraju poništiti. To se, međutim, odnosi samo na slučajeve kada dužnosnik sklopi ugovor s, primjerice, tvrtkom nekog člana svojeobitelji ili s firmom u kojoj je suvlasnik. Tada, kaže Zakon, državno odvjetništvo ima obvezu tražiti raskidanje spornog ugovora.

Zašto je zakon tako loš?

Pravni stručnjaci s kojima smo danas razgovarali tvrde kako je Zakon o sprječavanju sukoba interesa zapravo manjkav. Zato je, objašnjavaju, moguće da Banožićev slučaj nakon odluke Visokog upravnog suda RH ne dobije nikakav drugi epilog, odnosno da Banožić u nastavku dužnosničkog mandata ostane živjeti u državnom stanu u centru Zagreba.

Kada je postao ministar Banožić je doista imao pravo dobiti službeni stan. Visoki upravni sud je, potvrdivši odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, presudio da si ga nije smio sam dodijeliti. Banožić je sam i odabrao stan, dao mu status državne nekretnine, te potpisao spornu odluku o dodjeli. U presudi Visokog upravnog suda navedeno je da je dodjelu trebao potpisati državni tajnik ondašnjeg Ministarstva državne imovine Krunoslav Katičić. Njemu je Banožić prenio ovlasti u slučaju da on kao ministar bude spriječen obnašati dužnost. Sud smatra da se na prijenos ovlasti nije smjelo gledati samo za slučaj fizičke odustnosti ministra, već i za pravnu situaciju poput dodjele stana.

Banožić: ‘Presuda nije pravedna’

Banožić i dalje tvrdi da je imao pravo potpisati odluku o stanu. Najavljuje tužbu Ustavnom sudu RH jer drži da presuda Visokog upravnog suda nije bila pravedna.

Na čelu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u trenutku kada je utvrđen Banožićev sukob interesa bila je Nataša Novaković. Ona je danas zadovoljna činjenicom da je Visoki upravni sud tu odluku i potvrdio.

“Sretna sam zbog Povjerenstva jer je puno njegovih odluka bilo dočekano na nož”, rekla je za N1 Nataša Novaković. Nakon Banožićeve najave da će podnijeti ustavnu tužbu kaže kako se ‘nikada ne zna’ kakvu odluku Ustavni sud može donijeti, no po njezinom mišljenju slučaj bivšeg ministra državne imovine bio je prilično jasan. “Mislim da bi Banožiću bilo najbolje da se pomiri s pravomoćnom odlukom i plati sankciju, iako ima pravo obratiti se i Ustavnom sudu”, zaključila je.

