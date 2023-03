Moramo li promijeniti trendove u turizmu? “Nijemci kažu da smo skupi”

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Na Kvarneru je trenutno oko tri i pol tisuće gostiju, to je vrlo dobar broj za ovo doba godine. Najave su dobre za proljeće i ljeto i u Istri. No, sve više je upozorenja da moramo promijeniti trendove našeg turizma. Napučenost je sve veća, nekretninski biznis cvjeta, a cijene i smještaja i usluge rastu. I to neće tek tako stati...

Zima je pri kraju. Nijemci i Austrijanci ipak se griju. Opatija nikad nije prazna.

“Veseli, evo, da smo u samo prva dva mjeseca ostvarili čak 40 posto više noćenja nego one rekordne 2019. Ali to je jedan trend gdje, evo, desetak godina, iz godine u godinu povećavamo broj dolazaka van glavne sezone”, rekla nam je Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarner.

A ljeto? Misle li oni gore, recimo u Zagrebu, na more ove godine? Ne svi i ne pod istim uvjetima.

“Uopće se ne brinem. Zašto? Zato jer je to jednom godišnje. Pa ako treba potrošiti malo više, možemo potrošiti malo više.” “Ne idemo u restorane i kafiće, doma kuhamo. Štedimo i na odmoru, ne može se drugačije.” “Pa imam svoju kuću, tako da jeo tu ili negdje drugdje, isti vrag. Bio euro ili bila kuna koliko imaš toliko trošiš.”

Hoteli su pripremili aranžmane i pakete. Bit će bogati i skuplji.

“S obzirom na ulazne troškove, naravno da je situacija vrlo neizvjesna na cijelom tržištu. Mi se tu trudimo zaista biti fleksibilni, ali i radimo u skladu sa stopom inflacije na cijeloj politici cijena. U skladu sa stopom inflacije vjerojatno će doći do povećanja cijena, ali, naravno, mi se tu trudimo biti fleksibilni”, kaže nam glasnogovornik hotelske grupacije Ivan Sarajlić.

Još se sliježu dojmovi s najveće turističke burze u Berlinu. Dragi smo Nijemcima, svjedok je i Nedo Pinezić, ali moramo se zabrinuti.

“Sad već ozbiljno konkuriraju neke druge zemlje u susjedstvu kao što je Crna Gora koja se bori za zapadne turiste nakon što je izgubila i ruske i ukrajinske turiste, a isto tako tu je i Albanija s predivnom obalom koja je vrlo konkuretna i po kvaliteti i po cijeni. Nijemci kažu da smo skupi”, ističe turistički konzultant Nedo Pinezić.

I skupi i prenapučeni, upozorava istarski župan.

“Ja mislim da smo, kad govorimo o kvantiteti, taj neki maksimum dosegnuli. Dakle, Istra ima 468.000 registriranih kreveta. Ako nas tamo živi 200.000 i još uzmemo onaj dio koji nije registriran, pitanje do kojeg broja možemo ići. Je li Istra u tom smislu premašila limit? Ja mislim da smo dosegnuli limit”, rekao je Boris Miletić.

Ne bojte se, nismo se još zatrpali. Ima još mjesta za ručnik, eventualno dva…

