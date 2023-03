“Hrvatska plaća 35 posto državi u jednoj šalici kave, a Slovenija devet”

Podijeli :

Peter Forsberg / Alamy / Profimedia

Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika analizirao je u Newsroomu novi paket mjera Vlade.

“To je paket koji se nastavio u kontekstu krize prije šest mjeseci i kao sve države EU-a Hrvatska je intervenirala”, rekao je Hrvoje Bujas i dodao:

“Naš porezni sustav je primitivan. Treba ozbiljne zahvate”

“Moramo biti svjesni, kad se samo mjere stave na stol, tražimo reforme koje će biti dugoročnije. Mjere su dobro došle jer se nešto moralo dogoditi. To treba pohvaliti. Inflacija bi možda bila 15 posto da nije bilo intervencije Vlade. Dalje se očekuju reforme koji nikako da dođu.”

“Porezna reforma je ključ”, ističe: “Nije jedina, ali je ključ. Možemo pohvaliti reforme. Umirovljenici jedva žive nakon života radnog vijeka. To očekujemo od Primorca i tu mislimo na nepravedan sustav koji ne naginje modelu kojim bi se poticala proizvodnja itd.”

Mali iznajmljivači vs. konkurencija hotelijerima

Komentirajući ideju HUP-a o porezu za iznajmljivače apartmana Bujas je rekao:

“Ako radite poreznu reformu, sustav mora biti pravedan. Jedan porez uvodimo, dva drastično smanjujemo ili ukidamo. Što se tiče oporezivanja apartmana, HUP je predložio 10 posto s tim da bi se išlo s dizanjem neoporezivog dijela i smanjenje poreza na dohodak na 15 posto. To može biti startna tema ozbiljnog razgovara, ali kod iznajmljivanja treba razdijeliti dva segmenta – umirovljenici ili osobe koji rade pa dodatno zarađuju u vlastitoj kući s par apartmana u odnosu na one koji imaju više objekata i gdje se radi mini boutique hotel. Ako bi taj prijedlog razlučivao manje iznajmljivače od onih koji su u biznisu konkurencija hotelijerima, onda ok. Male iznajmljivače ne bi trebalo dodatno opterećivati porezima jer svaka jedinica lokalne samouprave po krevetu naplaćuje paušal.”

“Treba razlučiti male iznajmljivače od velikog biznisa s apartmanima – to nisu isti biznis modeli. Njih bi se trebalo ooprezivati kao hotelijere. Mali neka ostanu u modalitetu u kojem jesu, a o lokalnoj jedinici ovisi koliki je paušal. Ali to je samo jedan segment”, napomenuo je.

Dva poreza

Govoreći o porezima Bujas je istaknuo da su samo dva nužna: “PDV, nameti, trošarine, prirezi… Bio bih najsretniji da se jednog jutra probudim u anglosaksonskom sustavu gdje imate dva poreza. Zašto plaćamo članarinu Turističkoj zajednici? Hrvatska plaća 35 posto državi u jednoj šalici kave, a Slovenija 9 posto – samo jedan primjer.”

“Oko milijardu i pol eura su praktički oteli poduzetnicima krajem godine na temelju ekstraprofita. Nitko nije izvukao novac iz svog džepa. Bilo bi ozbiljnije da se smanje porezi. Mi smo preregulirana država”, zaključio je.

