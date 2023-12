Mostovac isprozivao Beroša: “Ostat će zapamćen po jednoj stvari”

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Ivan Bekavac, liječnik i predsjednik zdravstvenog savjeta stranke Most, bio je gost Newsrooma kod našeg Domagoja Novokmeta u kojem je komentirao zdravstveni sustav i rad ministra zdravstva, Vilija Beroša.

Podsjetimo ministar zdravstva Vili Beroš poslao je naputak ravnateljima bolnica da liječnici ne mogu raditi u privatnoj praksi ako postoje liste čekanja na njihovim odjelima. “Nećemo posustati u borbi za smanjivanje lista čekanja”, izjavio je Beroš. Izjavu ministra prokomentirao je i Ivan Bekavac.

“Vili Beroš je vojnik stranke, a tek onda ministar zdravstva i tek onda kolega. Ono što je najvažnije, meni se čini iz ovoga što je on zapravo rekao da on na duši nema brigu oko javnozdravstvenog sustava nego kao da ima u interesu istjerati što više vrijednih ljudi iz zdravstvenog sustava u privatni. To je ono što će on na kraju izvesti što je strašno”, objasnio je Bekavac.

“Jer da mu je na brizi javnozdravstveni sustav onda bi našao način da poveća broj izvršitelja u javnozdravstvenom sustavu, da ih bolje plati i zato bi imao političku podršku koju sada nema, a tada bi zdravstveni sustav opstao. Ovako će nakon sedam godina njegovog upravljanja što na čelu Ministarstva zdravstva, što u svojstvu državnog tajnika, ostati zapamćen kao čovjek koji je najviše osakatio javnozdravstveni sustav pratimo li pokazatelje po tipu broja izvršitelja, broja zdravstvenih ordiancija, ishodima”, dodao je.

Bekavac je istaknuo da je lako moguće kako će određeni broj liječnika iz javnog zdravstvenog sustava prijeći u privatni sustav, ali da ne želi čekati trenutak u kojem će se to i potvrditi.

“Poanta je da se mora što prije početi s reformskim mjerama koje će povećati broj izvršitelja”, kazao je Bekavac.

Komentirao je i reformu zdravstva ministra Beroša i kazao da o toj reformi najbolje govori statistika, pokazatelj broja ordinacija koje su dostupne pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .

“Ta brojka kaže da oko 300 do 400 tisuća građana nema izabranog liječnika obiteljske medicine, da 30 posto građanki nema izabranog ginekologa”, rekao je.

“Deseci milijuna eura odlaze iz njihovih džepova u javnozdravstveni sustav, a oni nemaju pravo realizirati zdravstvene potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, dodao je.

