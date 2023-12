Ahmetović: Plenković je Barbariću i ekipi dao pet mjeseci da uklone sve dokaze

Podijeli :

Frane Barbarić zbog bespravne gradnje na Hvaru napustio je mjesto šefa Hrvatske elektroprivrede (HEP), no oporba i dalje inzistira da se nešto konkretnije napravi zbog afere u kojoj se plin prodavao po povlaštenoj cijeni od samo jednog centa. Sve to komentirala u je N1 Newsroomu s Domagojem Novokmetom politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović.

Najprije se osvrnula na raspravu proteklog ljeta, u kojoj su, uz predstavnike oporbe, sudjelovali ministar gospodarstva Davor Filipović i osobno Barbarić.

Evo što čeka Barbarića: HEP mu je dužan ponuditi novi posao

“Ono kako sam mislila tada, a i danas, to je bila predstava za javnost. Igrokaz u kojem su se borila dva krivca, ali onaj koji je najkrivlji za sve, uopće nije bio predmet razgovora, a to je Plenković. Ne zaboravimo da ih je izabrao obojicu, iako formalno to nije u Barbarićevom slučaju, ali on imenuje Nadzorni odbor koji imenuje šefa HEP-a. On upravlja svime pa i tom aferom Plin za cent. Kad se raspravljalo na Odboru za gospodarstvo o toj aferi, upute su optuženi dobili od samog Plenkovića”, kaže Ahmetović.

Na istom se Odboru doznalo tko je najviše profitirao prodajom plina po povlaštenim cijenama, ali to se pokušalo spriječiti. Primjerice, sad već bivši direktor HROTE-a Boris Abramović je prekidan kad je htio odgovoriti kome se pogodovalo. A to je bio PPD Pavla Vujnovca.

“Jedva smo dobili taj podatak i ne samo to, Abramović je malo nakon što ga je iznio odletio s pozicije. I evo, dalo se pet mjeseci Barbariću i ekipi da uklone sve dokaze koji se, po mom sudu, penju do vrha na kojem je i Plenković”, tvrdi Ahmetović.

To nije jedina plinska afera koja se veže uz Barbarića, ima i ona s nabavom stotinu milijuna eura vrijednog plina iz vremena Tomislava Ćorića. Tad je HEP odlučio poništiti prvi natječaj i raspisati novi sa sedam milijuna eura skupljom ponudom Pavla Vujnovca.

Oporba: Plenković namjerno zataškava plinsku aferu jer odgovornost vodi do njega

“I ne samo to, nakon tog, prije nego je isporučena ijedna molekula plina, HEP odlučuje Pavlu Vujnovcu, odnosno PPD-u, isplatiti avansno čitav posao. Dakle, u jednom smjeru isplatiti novac hrvatskih građana u iznosu sto milijuna eura bez da je jedna molekula plina isporučena. I danas imam dokumentaciju u svojim rukama, ali nitko to ne želi objaviti. Osim vaše Đurđice Klancir, koja je detaljno pisala o toj aferi. Kontaktirala sam i DORH, a prije nekoliko mjeseci sam saznala da se vodi istraga o toj aferi, no nitko me nije kontaktirao da dostavim dokumentaciju koju posjedujem. Vjerojatno je i oni sam imaju, samo ne znam što se čeka, afera je više nego jasna. Nekako se cijelo vrijeme vrti priča oko Barbarića, HEP-a i PPD-a.”

Također, N1 mjesecima pokušava dobiti odgovor zašto INA nije dobila posao na tom natječaju, ali još uvijek ništa.

“Ne zaboravimo i da je oko Ine i oko afere u Ini s milijardu ukradenih kuna, Plenković to sve umanjivao i branio Upravu. U svim tim aferama, gdje se otuđi toliko novca, glavnu riječ vodi Plenković. Zato je suludo da nikako ne možemo doći do glavnog igrača i vidjeti gdje je Plenković u toj priči.”

Premijer još uvijek ne želi reći gdje je stigla istraga u aferi s plinom. I tako smo došli do situacije u kojoj je Barbarić stradao zbog vikendice.

Troskot teško optužuje: Barbarićeva vila izgrađena je novcem hrvatskih građana

“Čitav svoj mandat čini upravo to, kad se netko približi razotkrivanju afera i krađi javnog novca, počne vrijeđati i izbjegava odgovarati na pitanja. Zato bira suradnike koji se ponašaju kao i on. Nesposobni su, skloni korupciji ili njenom opravdanju, vrijeđaju one koji je propituju… Odnos Barbarića i Plenkovića nije uvjetovan samo porijeklom nego i vrlo velikom bliskosti. Tko zna čime ga Barbarić drži u šaci. Ne zaboravimo i da je Barbarić dugogodišnji zamjenik predsjednika zagrebačkog HDZ-a i tu dolazi do određenih unutarstranaških sukoba, u koje se umiješao i Ivan Anušić“, kazala je Mirela Ahmetović i naglasila da Plenković ne može mirno spavati, što zbog krokodila u stranci, što zbog oporbe koja razotkriva sve afere:

“Mislim da broji posljednje dane svoje slave. Političke, ali i u pravosudnom smislu. Krajnje je vrijeme otkriti koja je njegova odgovornost u brojnim aferama. Više se ne može praviti da ništa ne zna.”

