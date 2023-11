Mostovac o problemima u zdravstvu: Beroš nema političku podršku da provede promjene

Podijeli :

Ivan Bekavac, liječnik i predsjednik zdravstvenog savjeta stranke MOST gostovao je u Novom danu gdje je s Mašenkom Vukadinović razgovarao o nagomilanim problemima u zdravstvu.

Preventivni zdravstveni pregledi

Pilot projekt preventivnih zdravstvenih pregleda, proveden ove godine u pet županija, pokazao je da više od dvije trećine pregledanih građana ima zdravstvene probleme te da postoji potreba za njihovim daljnjim dijagnostičkim pregledima kod specijalista te liječenjem. Ipak, najveći problem je slab odaziv. Od svih građana koji su dobili poziv na preventivne preglede, odazvalo se samo njih 10%.

Bekavac smatra da je ovaj pristup preventivi nestručan, neprovediv i stoga neodrživ.

“Naši građani ne vjeruju takvom modelu preventivne medicine. Oni vjeruju svojim izabranim obiteljskim liječnicima i to je tradicija koja u Hrvatskoj traje već 60 godina. Međutim, zbog problema primarne zdravstvene zaštite, koja je uništena nebrigom, nezainteresiranošću i manjkom političke volje da se ona spasi, prebacio se fokus na preventivne preglede i to se predstavilo kao nešto zanimljivo, dobro i kvalitetno. Jasno je da je to politička floskula, blefiranje i da tu nema struke ni sadržaja, a građani su to i prepoznali”, kazao je.

Ove godine se također pokušavaju progurati kampanje za melanom i druge zdravstvene tegobe, ali problem su duge liste čekanja…

“Uskoro će se vjerojatno hvaliti rezanjem lista čekanja, ali mi koji radimo u zdravstvenom sustavu i poznajemo okolnosti rezanja lista čekanja također razumijemo da je riječ o birokratskim manipulacijama kako bi se smanjio broj osoba koje čekaju na listama. Međutim, oni kojima je indiciran zdravstveni pregled pa su zbog toga na listi, oni su doista u potrebi zdravstvene zaštite i njima nikakvo birokratsko prekrajanje neće pomoći. Oni doista i dalje neće doći na očekivani pregled”, ističe Bekavac.

Primarna ginekološka skrb

Velik odljev novca ide prema privatnim ordinacijama, a puno pacijenata nema odabranog ginekologa. Fali i timova.

“Kod nas već godinama postoji Nacionalni program ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja raka maternice, međutim on je prestao funkcionirati negdje 2016. godine. Došla je covid epidemija, štošta se promijenilo i sada postoje određene naznake, provodi se pilot projekt i vidjet će se hoće li to imati efekta”, kazao je dodajući: “Sedam godina kod nas ne funkcionira preventivni program raka vrata maternice. Inače, otkrivanje ovog raka je za razliku od brojnih drugih vrsta karcinoma relativno lako i stoga je tužno da se to ne radi. Još više kada znate da u Hrvatskoj od milijun i 800 tisuća žena koje su prema zakonu u obvezi i potrebi izbora ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, njih oko 30% nema mogućnost tog izbora zbog toga što od potrebnih 330 timova, popunjeno je svega 230 timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nedostaje nam stotinjak timova”, objasnio je.

Upitan ima li razumijevanja u sustavu da će ministru trebati određeno vrijeme da provede zdravstvenu reformu, odgovara: “Štošta se nabavlja iz fondova Europske unije i to je za svaku pohvalu, ali to je mrtvi kapital bez ljudi. Njih nema. Na raspisane natječaje javlja se nedovoljan broj ljudi. To su notorne činjenice koje ministar Beroš mora objasniti javnosti.”

“Bez povećanja plaća u zdravstvu i bez povećanja izvršitelja u zdravstvu ne može se provesti reforma zdravstva. Najgore od svega je što ministar Beroš to zna, ali on nema potporu Vlade i političku podršku i ne može provesti korijenite promjene”, dodao je.

Osvrnuo se i na važnost brige o mentalnom zdravlju.

