Može li doći do zaokreta pa da DP “proguta” HDZ? “Plenković će sve vidjeti nakon europskih izbora”

Komunikacijski stručnjak i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Kristijan Sedak i politički analitičar Davor Gjenero gostovali su u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje su komentirali sastav nove Vlade.

Kristijan Sedak se na početku prvo osvrnuo na usporedbu Plenkovića s Aleksandrom Vučićem, odnosno, usporedbu načina na koji vladaju.

“Ne vidim da je to toliko brutalno. Možemo pričati o nekim sličnostima, s jedne strane o političkom uspjehu kakav Vučić ima u Srbiji i kakav Plenković ima u Hrvatskoj. Ne vidim izravnu usporedbu s politikama koje provode. Ne bih rekao da vladaju na isti način. Vučić nema oporbu, nema vidljive ljude u oporbi. S druge strane i medijski krajolik je skroz drugačiji, a onda i način vladanja”, izjavio je Sedak.

Komentirao je i hoće li Domovinski pokret biti taj koji će biti “progutan” od strane HDZ-a ili će pak biti obrnuto.

“Jedno su želje, drugo realnost. Politika je povijest da manji nestaju više zbog toga što ne znaju nametati važne teme. Ne vidim da će se lako dogoditi da DP “proguta” HDZ. Plenković ima sve uzde još u svojim rukama. Europski izbori su kompas Plenkoviću da vidi kako će DP proći nakon svega. Ne vidim veliku promjenu u Vladi”, smatra Sedak koji je komentirao i program nove Vlade:

“Ne vidim veliku razliku između programa Vlade i samog programa HDZ-a. Čini mi se da ova Vlada nije opterećena nekim dosadašnjim rezultatima.”

Osvrnuo se i na nadolazeće europske izbore te komentirao stranke koje guraju Valtera Flegu.

“Moraju se paziti političke nebitnosti. Ako ne ostave nikakav rezultat neće ostvariti ni dugoročan uspjeh. Važno im je da imaju političku relevantnost”, dodao je.

Sastavljanje nove Vlade komentirao je i politički analitičar Davor Gjenero.

“Očito je da su oba partnera imala dosta jasne i u nekim situacijama neugodne crvene linije jedni za druge u pregovorima. Vladin program vidi se ruka koja ga je redigirala, a to je ruka ministrice kulture. Vidi se da je program izrazito eurokratski i to vam jako puno govori o tome tko je dao glavni obol tom programu. DP ima dosta ozbiljan izazov pred sobom jer su dobili tri resora u kojima u sva tri moraju isporučivati. Moraju brzo okupiti tim koji će upravljati javnim politikama u poljoprivredi i energetiku i pokazati što su htjeli s demografijom. S druge strane, imamo glavnu jezgru Vlade koja je vrlo konzistentna i nastavlja javne politike koje je vodila i do sada. Praktički s potpuno istim ljudima”, istaknuo je Gjenero.

