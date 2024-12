Može li predsjednik Republike produžiti mandat ustavnim sucima? “O tome nema govora!”

Podijeli :

Redoviti profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Robert Podolnjak govorio je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović o izboru ustavnih sudaca.

Podolnjak kaže da, ako ne bude glasovanja na vrijeme, ćemo ostati bez kvoruma u Ustavnom sudu i da će tamo ostati troje sudaca. “Pojavit će se jedna do sada nepostojeća situacija, da nam jedno od temeljnih državnih tijela neće moći donositi odluke. A i ove koje su nam sama najvažnije, odluke o ustavnosti i zakonitosti predsjedničkih izbora. Naravno, još uvijek je moguće da se to dogodi u ponedjeljak i da se izbjegne ta velika ustavna kriza. Moguće, ako do glasanja i ne dođe danas, da se postigne dogovor koji je ustavno nužan i da se o tome glasuje prvi sljedeći radni dan, u ponedjeljak. To još uvijek ne bi bilo prekasno”, govori Podolnjak.

Na pitanje postoje li neke druge mogućnosti, Podolnjak kaže da su svi scenariji o kojima se moglo zadnjih dana čitati – apsurdni. “Nemoguće je da se na bilo koji način izvan Ustava može dogoditi scenarij produženja mandata sucima ustavnog suda. Dvije varijante su se pojavile u javnosti: Jedna je da suci sami sebi mogu produžiti mandat, što je nedopustivo”, govori profesor i objašnjava kako je svojevremeno postojao prijedlog Vladimira Šeksa da se mandat ustavnim sucima produži tako dugo dok se ne izaberu novi suci zbog mogućnosti blokade. Oporba tada nije prihvatila taj prijedlog, Podolnjak kaže da postoje i zapisi koji to potvrđuju. Postignut je kompromis da se mandat može produžiti šest mjeseci.

“To da bi predsjednik mogao svojom odlukom produžiti mandat sucima Ustavnog suda… O tome se ne može govoriti!”, kaže Podolnjak. Dodaje kako se u mandatu Ive Josipovića razgovaralo o tome da bi predsjednik imao mogućnost imenovati suce, ali samo dok Sabor ne obavi svoju dužnost. “Time bi se spriječilo da Ustavni sud padne. Mi smo to kao profesori predlagali za budući Ustav računajući na mogućnost blokade i situaciju da Sabor ne izvrši svoju dužnost. To je danas nemoguće, da predsjednik sam odluči. On takvu ovlast nema prema sadašnjem Ustavu”, govori Podolnjak.

Što ako nastupi ustavna kriza, ako dođe do blokade Ustavnog suda, mogu li se održati predsjednički izbori? “Mislim da će politički akteri na kraju odlučivati najkasnije početkom idućeg tjedna. Bilo bi nedopustivo da zbog sitnih prijepora… Vjerujem da će biti dovoljno razuma da se o tome glasa prvi sljedeći dan”, govori.

Profesor se nada i kako neće biti izbornih sporova, ali kaže da je ipak vjerojatnije da će ih biti. Naglašava kako je nužan barem minimalni kvorum od sedam sudaca jer se u predsjedničke izbore ne može ići samo nadajući se da netko neće pokrenuti nikakav izborni spor. Upozorava i na mogućnost da netko pokrene izborni spor samo kako bi upozorio na apsurdnost situacije.

