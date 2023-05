Mrak Taritaš: Izborne jednice krojene po HDZ-u; Hrebak: Evo zašto to nije istina

Podijeli :

N1

Predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak i saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš u Newsnightu razmijenili su mišljenja o novim izbornim jedinicama.

“Ustavni sud je rekao da zakon o izbornim jednicama vrijedi do 1. listopada i da ga do tada treba promijeniti. Vladajući su učinili sve da dobijemo novi zakon, a da si pritom učine najmanju štetu. Prije smo imali tri izborne jedinice gdje se teritorij poklapao s teritorijima županija. Sada više nemamo ni jednu. Pa ako je to nekome napredak, neka mu bude”, rekla je Anka Mrak Taritaš.

FOTO | Pogledajte kako će izgledati nove izborne jedinice “Izborne jedinice trebaju biti zemljopisno kompaktne, a ne biti čudnih oblika”

“Problem je u broju birača. Mi u Hrvatskoj imamo pola milijuna birača više nego što imamo stanovnika. Nemojte mi reći da je problem očistiti biračke spiskove. Ako se želi, to se može učiniti u par dana”, dodala je.

Hrebak je kazao da je problem oko digitalizacije i čišćenja spiskova to što ovisimo o MUP-ovim registrima.

“Gospođa Mrak Taritaš je rekla najtočnije kako stvari stoje. Mi smo bili ograničeni rokom Ustavnog suda. Imali smo vremena do desetog mjeseca da skrojimo novi izborni sustav. Nakon toga izbori više ne bi bili legitimni. Samo dvadeset dva posto birača mijenja izbornu jedinicu. Meni je ovo prihvatljivo, najbolje je što se može postići. Ne možemo pobjeći od toga da su 4. i 7. izborna jedinica najveći problemi. No da mene netko pita kako to bolje skrojiti, ne bih znao” , odgovorio je Hrebak.

“Da Koprivnica ide u 4. izbornu jedinicu, van je pameti. No osnovni problem je da moramo imati deset izbornih jedinica i 14 zastupnika po izbornoj jedinici. Tko nas je spriječio da to promijenimo”, upitala je Mrak Taritaš.

Hrebak, pak, tvrdi da je najbolje prošao grad Zagreb.

“Po prvi put je umjesto u četiri izborne jedinice podijeljen u tri. Prije je svaka izborna jedinica dobila svoj ruralni dio, a sad više toga nema. Lijeve opcije i građanske opcije sada imaju puno više šanse. No ključno pitanje zašto oporba ima devet različitih prijedloga o izbornim jedinicama”, ustvrdio je Hrebak.

“Zašto su jedinice skrojene baš ovako, a ne nekako drugačije? Izbori su računica. HDZ-ovci su otvoreno rekli u Saboru, skrojit ćemo zakon kako nam najviše odgovara zato jer to možemo”, zaključila je Mrak Taritaš.

“Što mislite kako se osjećao župan Anušić kad je saznao da mu u izbornu jedinicu dolazi SDP-ova utvrda? Što mislite kako se osjećao župan Seljak kada mu je prepolovljena izborna jedinica? Ili kako se, pak, osjetila, treća SDP-ova izborna jedinica koja je ostala netaknuta? Ja ne vidim da se dogodio izborni inženjering”, odgovorio je Hrebak.

Kratko su komentirali i najavljeno ukidanje prireza u gradovima.

“Mi ćemo u Bjelovaru imati najmanji porez na dohodak u ovoj zemlji. Vjerujem u slobodu tržišta i u meritokraciju gdje se gradonačelnici trebaju natjecati. Mi smo prirez ukinuli, a šest godina smo među gradovima za privlačenje EU fondova. Zašto Zagreb nije? Je li Zagreb imao jednaku mogućnost kao i svi napraviti aglomeraciju gdje s 95 posto novca iz EU fonova može promijeniti cijevi koji svaki dan pucaju? Možda nije jer se onda ne može kumovima namještati natječaj? Možda jer treba bit transparentan i poznavati komplicirana EU pravila?”, kazao je Hrebak te dodao kako “stranka Možemo proklinje dan kada je osvojila vlast u Zagrebu”.

Mrak Taritaš, premda tvrdi da ne želi biti odvjetnica zagrebačkog gradonačelnika, upozorila je da se ne može uspoređivati šest Hrebakovih godina u Bjelovaru s dvije godine Tomaševića u Zagrebu koga su zatekli mnogi problemi i nelogičnosti u kompleksnom sustavu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Završila iskapanja u sklopu istrage o nestanku Madeleine McCann Koliko je električnih automobila u Hrvatskoj? Donosimo i 20 najčešćih modela VIDEO Napad kitova ubojica: Jako oštetili jedrilicu, posadu spašavao helikopter