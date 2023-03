N1 komentar: Svima je jasno da već dugo u ViO-u vlada kaos, samo ne Tomaševiću

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg reportera Elvira Mešanovića.

Osvrćući se na jučerašnju izvanrednu konferenciju na kojoj je objavljeno da Ministarstvo neće dopustiti rast cijena vode u Gradu Zagrebu, doista se može govoriti o političkom okršaju i političkim igricama jer s jedne strane imate državnu vlast, odnosno HDZ, s druge strane gradsku vlast, odnosno Možemo!. Kada vidite taj pomalo teatralni nastup ministra Davora Filipovića koji priopćuje vijest koju je trebalo priopćiti Vijeće za vodne usluge, jasno vam je da se tu radi o političkim igricama.

Ipak, treba reći da je svima već dugo bilo jasno da u ViO-u vlada potpuni kaos, jedino to nije bilo jasno Tomislavu Tomaševiću, a do promjena dolazi kada ga je pošteno obrukao direktor kompanije s obzirom na to da neće doći do najavljenog poskupljenja, odnosno doći će do pola tog poskupljenja.

Filipović žestoko po Tomaševiću: Odluka o poskupljenju vode je nezakonita! Tomašević smijenio direktora Vodoopskrbe i odvodnje

Mjesecima se već govori o problemima u ovoj firmi. Mediji su pisali da ljudi i po godinu dana čekaju na svoje ugovore o priključcima vode i kanalizacije. Kada daju tisuće i tisuće kuna za to, onda još čekaju bar godinu dana još čekaju da im se doista i priključe. Sve to košta jako puno novaca, a ViO ne ispunjava svoje ugovorne obveze koje bi trebala inače ispuniti u roku 3 mjeseca.

Ova tvrtka sabotira i samu sebe jer može zaraditi veliki novac na novim zgradama i kućama, ali to očito iz nekog razloga ne radi. S jedne strane se pričalo da postoje problemi u firmi jer je ovdje zaposleno puno Bandićevih ljudi koji sabotiraju Tomaševića, s druge strane se pričalo da Tomašević i njegova ekipa češljaju svaki ugovor i tako otežavaju rad.

Informacija koja je također bitna jest da direktor ima plaću između 20.000 i 25.000 kuna, što je na razini predsjedničke i premijerske plaće, a ima toliko problema u firmi.

Neće doći do najavljenog poskupljenja od 15 posto, nego samo 7 posto. Vidjet ćemo hoće li nakon otklanjanja proceduralnih grešaka doći do ostatka poskupljenja. Isto tako je problem i taj projekt Zagreb, zbog kojeg Tomašević najavljuje poskupljenje. U ministarstvu tvrde da je čitav niz stvari koje se trebaju ispuniti, a koje gradska vlast nije ispunila, primjerice rješavanje građevinskih dozvola, imovinsko-pravnih odnosa, zbog kojih ne može doći niti do realizacije tog projekta.

Možda bi im bilo svima bolje da umjesto ovih političkih igrica se pobrinu da ViO doista počne funkcionirati.

