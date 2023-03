Tomašević smijenio direktora Vodoopskrbe i odvodnje

Podijeli :

Ministar gospodarstva Davor Filipović Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja danas je na izvanrednoj press konferenciji u Zagrebu objavio da Ministarstvo neće dopustiti rast cijena vode u Gradu Zagrebu jer za to, kako kažu, nema razloga.

Filipović je na konferenciji rekao kako Vlada štiti standard građana te kako u Gradu Zagrebu nije prijavljen nijedan projekt koji se tiče vodoopskrbe, ali i da je i ranije govorio da nema razloga za povećanje cijene vode. “Krajnje je vrijeme da se počne odgovorno upravljati u Gradu Zagrebu”, rekao je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nalazi se u posjetu Splitu, gdje se sastao s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, te odgovora na Filipovićeve tvrdnje.

Istaknuo je da su razgovarali o raznim inicijativama i temama te da je ovo bio prvi službeni sastanak širih delegacija Zagreba i Splita u njihovom mandatu. “Split i Zagreb imaju slične probleme o gospodarenju otpadom. Moramo graditi nove vrtiće i financirati plaće odgojitelja, i to je tema koju bismo trebali proći s drugim gradovima”, rekao je Tomašević. Istaknuli su da se razgovaralo isključivo o gradskim problemima. “Pokušat ćemo sastaviti inicijativu velikih gradova – Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka”, rekao je Puljak dodajući da su brojni problemi u gradovima koji se desetljećima nisu rješavali. “Nije lako mijenjati stvari, ali zato smo izabrani i na to smo spremni”, rekao je Tomašević.

Kao najveće poteškoće Tomašević nije istaknuo nijedno, već je rekao da bi o teškoćama mogao knjigu napisati. “Svaki dan otkrijem jednu stvar koja me zatekne. Nered u svakom sektoru. O tome se često ne može ni govoriti, ali doći će vrijeme i za ispričati sve te priče”, rekao je. O zajedničkim nastupima prema Vladi Puljak je rekao: “Ideje koje imamo i koje želimo razvijati s drugim gradovima, komunicirat ćemo javnosti i Vladi i ministarstvima. Priuštivo stanovanje, recimo, moramo rješavati s Vladom.”

O poskupljenju vode Tomašević je rekao:

“Da razjasnimo činjenice. Danas smo dobili informaciju da je Vijeće za vodne usluge obustavilo primjenu tzv. odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina ViO-a što znači da je dio poskupljenja sporan. Dio nije.

S druge strane, zašto su donijeli odluku? Zato što su tražili Vodoopskrbu i odvodnju da dostavi dokumentaciju do određenog roka koju VIO nije dostavio. Mi nismo imali informaciju da su tražili tu dokumentaciju. To nije znala ni Uprava Holdinga koja je nadređena direktoru Vodoopskrbe. To je proceduralna greška koja će odgoditi poskupljenje i oni će dobiti dokumentaciju. Ali to je dovelo do ove situacije i ta proceduralna greška mi je neshvatljiva i neprihvatljiva. Nije samo proceduralna greška, nego nije informirana ni Uprava Holdinga ni Grada i zato Davor Poljak više nije direktor ViO-a. Drugi dio poskupljenja nije sporan.

Prethodne vlasti nisu desetljećima ulagale u mrežu vodoopskrbe u Zagrebu, 2,3 milijarde kuna je potrošeno nenamjenski i sad imamo pucanje cijevi na tjednoj bazi.

Slušam izjave ministra gospodarstva. Radi se o Vijeću za vodne usluge koje je neovisno tijelo. Neobično je da odluke neovisnog tijela komunicira ministar. Govori se o subvencijama električne energije Zagreba, ali subvencionirano je svim gradovima. Ta električna energija odlazi na pumpanje vode u cijevima od čega pola izlazi van. Proceduralna greška dovela je do ovoga, to je nedopustivo. Uprava Holdinga bira direktore tvrtke kćeri. Da ni oni ne znaju tjednima za odluku, to je neprihvatljivo.”

