Na listama za europske izbore mora biti najmanje pet žena odnosno muškaraca

Luka Batelic/PIXSELL

Političke stranke i birače, glavnina kojih će mu svoje kandidacijske liste za europske izbore predati u utorak, posljednjeg dana za predaju, Državno izborno povjerenstvo (DIP) podsjeća da na njima žene i muškarci moraju biti uravnoteženo zastupljeni.

Na kandidacijskim listama zastupljenost jednog spola ne smije biti niža od 40 posto, odnosno od 12 kandidata najmanje pet moraju biti žene odnosno muškarci, podsjeća DIP.

Ne bude li tako, lista neće biti diskvalificirana iz izborne utakmice, ali će Povjerenstvo o tome obavijestiti DORH i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova radi pokretanja prekršajnog postupka.

U konačnici, sve može završiti tako da predlagatelj koji nije mario za načelo ravnopravnosti spolova, plati novčanu kaznu od 6. 636 eura.

Iako se kandidacijske liste za europske izbore mogu podnositi punih 12 dana, od 10. travnja, DIP još nije zaprimio ni jednu, dvije prve, SDP-a i partnera i Zelene alternative – ORAH najavljene su za ponedjeljak.

Nitko se devet dana nije kandidirao za europarlamentarne izbore

Dolazak u DIP u utorak, za sada je, najavilo osam stranaka i predstavnika neovisnih listi, no sasvim je sigurno da će do ponoći, do kada se liste mogu predavati, taj broj osjetno narasti.

HDZ listu predaje u utorak

Na popisu najavljenih, za sada, nije HDZ koji će, također, svoju listu predati u utorak, nakon razgovora o njoj u ponedjeljak i utorak.

Iako se u medijima spominju neka imena za listu, službeno ih nitko nije potvrdio.

Kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke registrirane u Hrvatskoj na dan kad je objavljena odluka predsjednika Republike o raspisivanju izbora u „Narodnim novinama“ (15. ožujka) te birači, koji za pravovaljanost liste trebaju prikupiti najmanje 5.000 potpisa birača.

DIP liste zaprima u zgradi Hrvatskog sabora, u ponedjeljak će to raditi od 10 do 18 sati, a posljednjeg dana, u utorak, od 9 sati do ponoći.

Predaju liste treba najaviti, obrazac najave, koji je dostupan na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, popunjen se dostavlja DIP-u na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Najkasnije do 25. travnja u ponoć, DIP će prihvatiti i objaviti zbirnu listu, a time će početi službena izborna promidžba koja će trajati do petka, 7. lipnja u ponoć. Od tada, pa do izborne nedjelje, 9. lipnja u 19 sati i zatvaranja birališta, na snazi će biti izborna šutnja.

Na izborima za Europski parlament prije pet godina natjecale su se 33 liste, osam više nego 2014. godine.

Izbori za Europski parlament u Hrvatskoj će se održati u nedjelju, 9. lipnja i na njima će se izabrati 12 zastupnika na mandat od pet godina.

