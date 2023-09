Na odlagalištu otpada u Karlovcu pronađene ljudske kosti: “Zaprepašteni smo!”

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL, Ilustracija

Policija je u srijedu poslijepodne počela očevid po dojavi da su u karlovačkoj četvrti Gaza, na divljem odlagalištu građevinskog otpada, pronađene ljudske kosti, a to su potvrdili i u Policijskoj upravi karlovačkoj rekavši da slijedi kriminalističko istraživanje.

Iz karlovačke Gradske uprave su priopćili da su zaprepašteni ovim pronalaskom. Izvijestili su također da ondje otpad ne dovozi nitko iz gradskog sustava niti izvođači koje gradski sustav angažira.

Navodi se i da da je gradski vijećnik stranke Možemo Dobriša Adamec 21. kolovoza obavijestio komunalno redarstvo o odlaganju otpada na prostoru bivšeg prognaničkog naselja na Gazi te da su komunalni redari istoga dana obavili nadzor, a pritom su zatekli kamione koji dovoze zemlju i o tome obavijestili Državni inspektorat.

Ne žele, kažu, nagađati tko je tamo dovezao i istovario, kao niti gdje je otpad nastao te su izrazili uvjerenje da će na brojna otvorena pitanja odgovoriti policijska istraga. Izvođači radova, kako kažu, nemaju slučajeve nedavnih ekshumacija niti arheoloških nalazišta s takvim sadržajem. Gaza je nekoliko stotina metara udaljena od karlovačkog korza. Da se ondje nalaze kosti anonimnom prijavom saznali su upravo u stranci Možemo.

Draženka Polović iz te političke stranke rekla je da je anonimni prijavitelj o tome obavijestio nju i rekao da to čini jer je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Karlovca njihov vijećnik Adamec upozorio na postojanje nezakonitog odlagališta otpada u neposrednoj blizini gradske tvrtke Čistoća.

“Čovjek koji me nazvao je rekao da “ne znamo cijelu priču o tom deponiju” i upozorio da se ondje nalaze posmrtni ljudski ostaci”, rekla je Polović Hini te dodala da se na lokaciju uputila sa stranačkim kolegom Ivicom Furačem koji je pak rekao da su pronašli lubanju, bedrenu kost i druge dijelove kostura, i to na hrpi, pa taj umirovljeni policajac pretpostavlja da je to “netko tako složio”.

Pretpostavljaju da su kosti iskopane za građevinskih radova. Direktor Čistoće Vlatko Ivka je rekao da ne zna ništa o tom odlagalištu otpada.

