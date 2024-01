“Na pet smo minuta do izbora, suci i liječnici dobro razumiju da je njihova pozicija jaka”

Podijeli :

Ivana Kekin iz Možemo bila je gošća Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarala o štrajku liječnika i stanju u hrvatskom zdravstvu.

“Radi se o sličnoj situaciji kao sa sucima. Nakon prijetnji štrajkom, Plenković je jedan na jedan dogovarao s liječnicima i partikularnim grupama rješenja i davao darove. Liječnici su se uspjeli dogovoriti. Nije problem što su oni dobili, problem je što se to ne može raditi”, rekla je Ivana Kekin.

Također, navodi da liječnici sad vide da se nije ispunilo obećano i oni sad, kako kaže, misle da ih se prevarilo.

“Ministarstvo zdravstva tvrdi da će to biti riješeno naknadnim uredbama, ali vidjet ćemo što će od toga biti. Mislim da i suci i liječnici dobro razumiju vrijeme u kojem živimo, da smo pet minuta od izbora i da je njihova pozicija jaka. Premijer Andrej Plenković si ne može priuštiti štrajk liječnika pred izbore. Radi se o tome da oni nisu ispunili svoj dio obećanja i da godinama ne brinu o tim sektorima i da godinama ne provode reforme koje su nužne. Očito je s ovom Vladom jedino moguće pritiskom pred izbore i prijetnjama štrajkom“, kazala je.

Kekin kaže da je tisuću liječnika otišlo iz zemlje otkad je Plenković premijer.

“Oni su kao razlog svog odlaska spominjali nemogućnost napretka, nuređenost sustava, napredovanje po političkim linijama. No, ne treba zanemariti pitanje plaća. Premijer se voli hvaliti da voli dizati plaće. Kad je došao na premijersku poziciju bili smo sedmi od dna EU-a, a sad smo četvrti. Ne mogu govoriti ispred sindikata, ali mislim da se priprema štrajk”, rekla je.

Kekin objašnjava da se trijaža radi u bolnici na hitnoj te tvrdi da je svjesna da dio ljudi sigurno sigurno dođe iz pretjeranih razloga.

“Neki se jako uplaše, neki ne znaju procijeniti, a dio ljudi smatra da je to jedini način da riješe svoj problem. Ne mogu doći do svojih liječnika jer ga nemaju ili se on stalno mijenja. Ako će se pacijent ići prijaviti na obradu, čekat će mjesecima, na hitnoj će se pacijenta odmah obraditi. Opterećenje hitne je problem, ali ljudi to ne rade jer nemaju pametnijeg posla nego zato jer je to jedini način da sebi osiguraju kakvu takvu skrb za ono što plaćaju”, rekla je pa je dodala: “Trijaža već postoji, preko nje se može procijeniti što je hitno ili nije. Pitanje uputnica, pa što će to riješiti? Imamo preopterećenu primarnu zdravstvenu zaštitu u kojoj polovica liječnika nema specijalizaciju. Nemaju niti iskustvo, niti znanje, niti edukaciju”, rekla je.

Za kraj kaže da ti liječnici koji i imaju to iskustvo, imaju preko 65 godina.

“Ministar to želi riješiti tako da ih dodatno preoptereti. Jedino reformski što je napravio zajedno s premijerom je strateški projekt privatne bolnice čovjeka koji ima kaznenu prijavu. Onkologija je na koljenima i ona se prebacuje u privatnu praksu”, rekla je.

