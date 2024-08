Nakon prolaska hladne fronte, vraćaju se vrućine. Sljedeći tjedan temperatura će rasti i do 40 stupnjeva

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Oslabljena hladna fronta prolazi iznad naših zapadnih i središnjih krajeva uz grmljavinu i mjestimične pljuskove. Tijekom prijepodneva premjestit će se na istok te će se i na jugu Dalmacije naoblačiti uz lokalne nevere. Nakon prolaza fronte tlak zraka raste, vjetar je okrenuo na sjevrozapadni smjer; na sjevernom Jadranu zapuhala je

umjerena, a u podvelebitskom primorju jaka bura.

Nakon prolaza fronte očekujemo stabilizaciju vremena uz porast temperature zraka. Zbog visokog postotka vlage u zraku bit će sparno. Poslijepodne promjenljivo oblačno uz pojačan razvoj dnevne naoblake, a grmljavinski pljuskovi mogući su u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Najviše dnevne temperature od 30 do 35C. U noći na petak naoblačenje sa sjeverozapada povezano uz prolaz hladne fronte sjevernije od naših krajeva.

Petak ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti povećana naoblaka uz mogućnost za malo kiše. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu i uz Jadran oko 25, mjestimice uz fensku buru i do 28. Tijekom prijepodneva razvedravanje te će dan biti pretežno sunčan uz slab razvoj dnevne naoblake u gorskim krajevima unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35C. Na Jadranu će puhati slaba, u podvelebitskom primorju umjerena do jaka bura koja će poslijepodne

oslabjeti i skrenuti na maestral. Temperatura mora je od 24 do 27, UV indeks visok i vrlo visok.

Za vikend i prvi dio idućeg tjedna obilje sunca uz porast temperature zraka. Temperature zraka će doseći najviše vrijednosti za vikend i početkom idućeg tjedna, a živa se u termometrima može popeti i do 40C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.