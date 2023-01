Nastavlja se rat: Vlada kontrolira i kažnjava, poduzetnici prijete tužbama

Podijeli :

Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Nastavlja se rat Vlade i poduzetnika, ali ne više u formi ultimatuma. Državni Inspektorat objavio je najnovije podatke inspekcija prema kojima su u 1145 nadzora u 25,2 posto slučajeva utvrdili neopravdano dizanje cijena. Kažu i da je 72,6 posto onih kontoliranih vratilo cijene na staro, ali u tijeku je naplata 234 kazne u iznosu od čak 400 tisuća eura. I dok premijer sa sjednice Vlade najavljuje nastavak kontrola, poduzetnici tvrde da će se boriti na sudu.

Poskupljenje od 69 lipa za bojanje kratke kose i 2 kune i 74 lipe više za žensko šišanje frizerskom salonu iz Zagreba donijelo je kaznu od 3300 eura, odnosno 25 tisuća kuna. I nisu jedini.

Državni inspektorat objavio nove podatke: Neki povećali cijene za čak 126 posto! Kako za doručak i ručak za obitelj uštedjeti 20 eura, bez odlaska u Sloveniju?

“To je njihovo pravo da podižu, inspektorat ne može na neki način umjetno organizirati i kontrolirati koliko će netko naplaćivati svoje usluge. Sloboda tržišta. Ako netko hoće nešto kupiti po nekoj cijeni, neka plati. Ako ne, ne mora. Ima i drugih”, rekao je Mladen Dragičević, odvjetnik Udruge Glas poduzetnika.

Ovaj pravnik nije jedini u mišljenju da takvi nalozi nisu zakoniti i da ih Inspektoratu neće biti lako dokazati pa poduzetnici ulažu prigovore, a država ne odustaje od kažnjavanja.

“Nastavljaju se nadzori Državnog inspektorata, Porezne i Carinske uprave, Državni inspektorat je upravo danas objavio novo detaljno izvješće o provedenim nadzorima i utvrđenim kaznama, a i dalje, sukladno onome što smo govorili, pozivamo sve one koji su neopravdano podizali cijene, da ih vrate na razinu od prije 1. siječnja”, rekao je premijer Andrej Plenković.

A među onima koji su 1. siječnja iskoristili za povećanje cijena Inspektorat je u sektoru usluga utvrdio neopravdano poskupljenje u prosjeku od 20 posto, ali zabilježeni su rekorderi – bilo je frizera s čak 126 posto višom cijenom usluge i fotografa koji su pokujpjeli 57 posto. Zabilježen je primijer samouslužne autopraonice s cijenama višim čak 50 posto i parkina skupljeg za 25 posto.

Rezultati inspekcija

Izvor: N1 Izvor: N1 Izvor: N1 Izvor: N1 Izvor: N1

“Neki od tih aktera su se urazumili. Mnogi nisu. I na nama je sad kao Vladi da radimo neke stvari da to pokušamo sve vratiti na normalu. I to je smisao ove cijele operacije”, kaže potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković.

A Vladina operacija pod nazivom “Bijele liste” nije najbolje zaživjela. Tek su tri od 10 trgovačkih lanaca dosad dostavili cijene za 80 artikala, kako bi u Vladi mogli vidjeti tko je neopravdano podizao cijene.

“Oni koji su pametni i koji žele dobro sebi i hrvatskim građanima su to učinili. Učinit će to vjerojatno i ovi drugi, samo će trebati malo vremena. Ako oni to ne dostave, onda ćemo koristiti neke druge institucije”, rekao je Butković.

Koje su to institucije i koliko vremena trgovci još imaju za fer igru, nije pojasnio. Nalazi Inspektorata pokazuju da je u toj djelatnosti bilo do 17 posto neopravdanog povećanja, rasle su cijene mesa, jaja, mliječnih proizvoda. I cijene kruha su rasle, u prosjeku 15 posto, ali u pojedinim slučajevima taj je rast bio i do 30 posto.

A što kažu građani?

“Pa trebalo bi ih kazniti, poskupjelo je i prije Nove godine sve, sad je možda već i prekasno.”

“Treba ih kažnjavati ekonomski, na način da ih treba prozivati, da treba raditi crne liste i da se kod njih ne ide kupovati.”

“A ne znam baš što im mogu napraviti. Nešto bi trebalo, ali mislim da ove mjere što uvode nemaju baš smisla”, govore građani.

Iz oporbe stižu kritike da je Vlada zakasnila s reakcijom, ali govore i o načinima na koje kazniti one koji posluju nepošteno.

Prije svega, radi se o tim crnim listama, to je ono što je konkretno. A onda znamo da 31. ožujka ističu mjere, pa Vlada sada ima priliku, kad se bude pripremao novi paket mjera, a mi u SDP-u smatramo da je taj paket nužan, da mjere protiv inflacije moraju nastaviti i nakon 31. ožujka, onda direktno raditi na tome da se subvencije i potpore vežu uz određene uvjete”, smatra šef SDP-a Peđa Grbin.

“Može Vlada ići i s crnim listama, dakle da se građanima pokaže tko su oni koji nisu povisili cijene u ovom trenutku, gdje bi mogli kupovati, promovirati i one koji su na takav način postupili, a sad ove inspekcije i kažnjavanje, pitanje je koliko je to utemeljeno na zakonu”, kaže pak Mostov Nikola Grmoja.

Hoće li takvo kažnjavanje dovesti i do tužbi prema državi, iz Vlade ne žele komentirati. Kažu da se ne boje jer je njihov interes zaštititi hrvatske građane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.