Glavašević: Milanović ne pokazuje mišiće, jasno je rekao da se ne želi ponašati kao Mađarska

Bojan Glavašević, neovisni kandidat na listi SDP za parlamentarne i europske izbore gostovao je u Newsroomu u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o nadolazećim parlamentarnim izborima.

“Ideja Treće Republike se spominje već deset godina, ona obuhvaća ideju da bi trebalo temeljito popraviti neke institucije u ovoj zemlji za koje smatramo da su zakržljale. Nije to prvi spomenuo Zoran Milanović. Mislim da je legitimno reći da neka institucija ne funkcionira i da je treba iz korijena promijeniti. Ono što je nelegitimno je kad na suptilan način uništavaju institucije iznutra kao recimo HDZ”, rekao je Bojan Glavašević.

Također, rekao je: “Ne mislim da je Milanović ikoga izložio, to je bila odluka između tijela stranke. Tonino Picula je kandidat na listi za Europske izbore, član je SDP-a i može izreći svoje mišljenje. Ne mislim da je Tonino Picula naštetio listi, je li naštetio svojim izgledima je moža drugo pitanje. Bit ću kandidat u drugoj izbornoj jedinici na posljednjem 14. mjestu na listi, to je za mene nova izborna jedinica. Svaki sam put u životu bio kandidat na neulaznim mjetima na listama, uvijek sam biran preferencijalnim glasovima. Nakon 12 godina mislim da je to i primjereno, prije svega jer sam neovisan, nestranačka sam osoba”, kazao je.

Glavašević navodi da je na kraju dana bitno kakav je zastupnik bio u svoja posljednja dva mandata.

“Milanović ne pokazuje mišiće, jasno je rekao da se ne želi ponašati kao Mađarska, ali postoje druge zemlje koje se ponašaju tako da su vrlo jasne oko svojih prioriteta i zagovaraju model ravnoteže između suvereniteta zemlje članice i onoga što se odlučuje na razini EU-a. To nije pokazivanje mišića nego vrlo jasno zagovaranje hrvatske pozicije i hrvatskih interesa u svim međunarodnim formatima u kojima sudjelujemo. Potpisujem to. Kad Milanović govori o Vladi nacionalnog spasa, ja to doživljavam kao vladu koja će spasiti državu od onoga što je HDZ radio osam godina. Nisam doživio da bi u toj vladi bile opcije koje su nespojive”.

Bojan Glavašević je komentirao i moguću oporbenu koaliciju.

“Nemam problem s tim ako bi Zorana Milanovića podržao netko tko ne pripada lijevom političkom spektru. Heterogene većine nigdje ne traju puni mandat. To nije realno očekivati. Ali možda ni ne trebaju. Je li nam potreban puni mandat da popravimo neke stvari u ovoj zemlji? Primjerice glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Ima jako puno stvari koje se mogu napraviti u godini dana, pa i u šest mjeseci. Manjine uvijek idu uz većinu, jednom kad imate većinu, manjine idu uz vas”, kazao je.

Za kraj poručuje: “Mislim da bi trenutno nestabilnost bila jako zdrava za Hrvatsku. Poanta demokracije je u smjenjivosti vlasti.”

