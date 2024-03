Milanović u velikom intervjuu na N1 o Turudiću, Ustavnom sudu, predaji mandata: “Bit ću pošten, majke mi”

Podijeli :

Predsjednik RH Zoran Milanović s našom Natašom Božić Šarić razgovarao je o nadolazećim parlamentarnim izborima, o tome hoće li podnijet ostavku na predsjedničku poziciju u zadnjem trenutku, o upozorenju Ustavnog suda i nizu drugih stvari.

Kakvo vam je to pitanje, nemam ni stranku ni ljude – rekli ste mi prije mjesec i pol dana kad sam Vas pitala hoćete li se kandidirati na parlamentarnim izborima. Kad ste se i zašto predomislili?

Dva dana nakon toga. Kad sam vidio što se dogodilo s Turudićom, donio sam odluku da izađem iz zone komfora. Tu naprosto nije bilo izbora za mene i svodi se na pravo građane da izaberu koga će za premijera.

Izveli ste dosad neviđen politički manevar, natječete se za premijera dok ste još predsjednik. Jeste li pogriješili što niste dali ostavku i išli u čistu bitku?

Ma ne, to sam objasnio više puta. Branim galsko selo kao u Asterixu, branio sam institucije tijekom mandata, građani su na to dobro reagirali, a ovo je u meni sazrijelo tada kad sam odlučio da to mogu ponuditi i okupiti većinu za Treću republiku.

Niste razmatrali ni u jednom trenutku podnijeti ostavku? Plenković vas je nazvao herojskim zecom.

Što nije došao ovdje? Niste kandidat. Kakve to veze ima?

Bio bih djetinjast da dam ostavku. Nije na stolu? Nije ni u ladici.

U 10 dana od najave kandidature – SDP su napustili neki partneri, javno su progovorili i istaknuti SDP-ovci (Picula) protiv ovakvog “preuzimanja stranke”, imamo i u anketi Crobarometar nagli pad potpore Vama kao premijeru. Koliko je vaš i Grbinov lukavi plan još realan?

Apsolutno je realan, ostvariv je i ostvarit će se. Postavili ste nekoliko teza. Što je Crobarometar? Istraživanje koje radi neka firma za neki novac. To je nešto na što se ne osvrćete. Da sam se osvrtao, odustao bih u 10. i 11. mjesecu u predsjedničkoj utrci. Ja neću tu kao Raspudić koji to naziva prijevarom, ali tu ima toliko fušeraja…

Ja sam stabilnija osoba od njega i to puno (op. a. Plenković), a vulgaran nisam.

Straši li ta retorika ljude?

Da sam ja neki newbie, a ne prisutan 20 godina, onda bih još mogao i pristati na tu dijagnozu. Ali ljudi znaju tko sam, premijer koji je vodio zemlju u najtežim uvjetima. Ja sam odriješen. Mene su ljudi ponovno izabrali na neko mjesto, za predsjednika, bivšeg premijera. Tko je to drugi postigao?

Nema ničega vulgarno, vulgarno je kad predsjednik Sabora kaže zastupniku da je smeće, a to smo čuli, kad premijer krene na nekog zastupnika, to je vulgarno, a to od mene nikad niste doživjeli. Ja imam granicu.

Izašao sam iz zone komfora, pustiti da Plenković uzme vlast i iz pozicije opozicije imati šanse da dobijem mandat na još pet godina.

Za glavnog državnog tužitelja imamo čovjeka koji je dokazani lažov, tko se za vrijeme istrage nalazi s osobom pod istragom, laže o tome… E to je pravna država. Na tu pravnu državu Plenković baca izlučevine. To je razlog zašto sam ovdje i zašto ostajem ovdje.

HDZ Vas optužuje da ste stvaranjem atmosfere mržnje i podjela doveli do propucavanja automobile GDO Turudića?

To je dogovoreno među njima, da mu se da zaštita, on čezne za zaštitom. To je staro mjesec dana. Mjesec dana nisi vidio da ti je zrno, dva zrna ušla u auto.

Iz Vlade kažu da se bojite?

Četiri godine na čeku DORH-a je bila obična lutkica u rukama Plenkovića, kako se tada nisam bojao? Nikog se ne bojim.

Pozivate narod na otpor, što znači to?

Da daju otpor ovom zulumu glasovima.

18.4.2024. imamo tri moguća scenarija. Prvi je čista pobjeda HDZ-a, hoćete li bez krzmanja dati mandat Andreju Plenkoviću ako bude imao 76 potpisa?

Pitate me hoću li se ponašati na kriminaln način? Kad sam se tako ponašao. Odgovor je hipotetski, to se neće dogodit. Onom tko ima 76 potpisa, predsjednik daje mandat. Moj odgovor je u skladu s Ustavom, ali to se neće dogoditi. U skladu sa zakonom. Ono što radim nije zabranjeno. Ja ću se ponašati u skladu s Ustavom, nema šanse da nekom sa 76 potpisa ne dam mandat, a neću ga dati ni sam sebi.

Kad ćete dati ostavku?

U trenutku kad se skupi ili kad okupim oko 76 ljudi za konstituiranje sabora.

Što ako nitko nema potpise?

Ne pada mi na pamet da nakon 37 dana kao Grabar Kitarović prijetim raspisivanjen izbora, to je udar na Ustav, to je ona napravila. Tumačit Ustav u RH može svatko.

U kojem roku ćete dati mandat?

Sve u stavu s Ustavom. Što mislite u kojem trneutku?

Ustav ne kaže koliko dugo možete provjeravati ima li netko 76 potpisa.

Čekat ću maksimalno. Nema neizvjesno, ili ima potpisa ili nema. Ne histeriziraš, ne prijetiš prijevremenim izborima i ne formiraš u potaji vladu. Neću to raditi. Čekat ću.

Čeka se tih 76. Ali to je sve jasno. Nemate tu nikakve filozofije, ne možete prevariti kao Kitarović i HDZ. Ustav je tu jasan. Predajem se, ne mogu više o tome. Neću nikome mandat dati na lijepu riječ, nikome, ni rođenom bratu, ni Grbinu ni Plenkoviću.,nema mandata bez 76 potpisa, što znači da se ide dalje.

Što ako to potraje jako dugo?

Ne razumijem vaše pitanje.

Koliko se dugo može čekati?

Pročitajte Ustav. Ide se na nove izbore. Koji je vaš point? Što želite dokazati? Čekat ću u okvirima ustava. Vjerujte mi, majke mi, bit ću pošten.

Teoretski možemo biti bez vlade sljedeći tri mjeseca?

Belgija je bila 800 dana, 900.

Može li si RH to dozvoliti?

Može, kako ne, jer je Hrvatska na autopilotu, vodi ju umjetna inteligencija ispod kvocijent inteligencije 100, da Hrvatsku vode ljudi koji nisu napravili ništa u 7 godina, nijednu pravu reformu, ni poreznu, to je nastavk skeckanja što sam započeo ja 2015.

Što ako USUD poništi izbore?

Što je propisano ustavom? Ne vidim razlog da se ponište izbori. Ako predsjednik Ustavnog suda kaže hoćete li priznati pobjedu oporbe, on umjesto da kaže da nije nadležan, on kaže kibi dabi.

Ako ponište rezultate, ništa, raspisujem nove izbore. Rekao sam neki dan da mogu početi hapsiti žene i djecu, pa su gebelsovci iz HDZ-a izmislili da ću ja hapsiti.

Tu nema objektivnosti, to je lopovluk.

Sastav suda dogovoren je s HDZ-om i SDP-om.

Kakvu odgovornost ja snosim za to? Političku, u jednom mjeri da. Ali ovakav sud više ne može postojati. Pravilo da se bira suce dvotrećinskom većinom sam napisao ja misleći da će se onemogućiti većinu da nasilnički običnom većinom bira kog hoće. Ispalo je još gore. jesam li to mogao znati? Trebam li odgovarati nekom? I svejedno su me izabrali za predsjednika.

Kako ćete se ponašati u službenoj izbornoj kampanji od Uskrsa, s obzirom na upozorenje USUD-a?

Mogu raditi s tim što hoće, ja ćču s eponašati tako da zaštitim interese i integrirtet nekih stranaka, a to da ću biti prisutan, apsolutno ću biti. Hoće li dolaziti na skupove SDP-a ili Mosta, rekao sam da neću.

Ljudima je dosad jasno protiv čega ste, ali im nije sasvim jasno kakvu to promjenu donosite. Jasno je dakle da bi Rijeke pravde trebale odnijeti HDZ ali nije jasno što će to naplaviti?

Rijeke pravde imaju visoku nutritivnu i energetsku vrijednost, iako ne djeluju kao tsunami, one su dobre. Prvo bih se pozabavio mirovinama koje ispadaju iz svih lažljivih priča o nominalnom rastu plaća, a pad standarda umirovljenika – prosječna mirovina je pala.

Događa se propadanje zemlje. Radit ćemo sve da mirovine budu 50 posto prosječne plaće. To je 750 mil eura u proračunu, to RH može bez problema izdržati. Zakonima, za koje ne treba dvotrećinska većina. Imamo situaciju gdje HDZ obećava 25 posto povećanje mirovina, 35 posto povećanje plaća u odnosu na sadašnju prosječnu, na cirka 1600 eura. Znači prosječna mirovina će i dalje zaostajati za prosječnom plaćom. Ovo je pisala umjetna inteligencija, ali niska.

Realna kupovna moć. 2016. Da se malo maknemo od benzina, jer hrana strašno poskupljuje, jer to je vrijeme da se rkene prema lancima ekstra porezima, većim nego što plaćaju sada, a to će vezati i uz plaće koje isplaćuju.

Ukinuli bi helikopterski novac?

Ljudi s tim mjeramam propadaju, prosječna mirovina sve manje vrijede.

Kako da sada tek progovarate?

Pa to je posao vlade, ja sam riješio posao sa švicarcima, na lukav, ali ne divljački način. Ekonomijom se bavim da mogu razgovarati, a Plenkovićevu razinu sam vidio 2016 kao ekstremnog ignorantna. Znate što znači 25 posto rasta mirovine u 4 godine? To je manji rast od onog koji bi bio da imamo nepromijenjenu formulu redovnog usklađivanja, onda bi raslo 28 posto, ne znaju tko im glavu nosi.

Tko će biti vaši ministri?

Znam, ali neću reći, to će biti kompetentni ljudi. To će biti stvar dogovor. Plenković je ostao bez 30 ljudi, dio pohapšen, dio pobjegao, a na dio smo zaboravili.

Tko je u vladi nacionalnog spasa?

Ajmo pričekati rezultate izbora. Ponavljam, ja sam ušao iz prostora relativnog komfora. Ne radi se o meni, ovo nisu moje ambicije, to je nužda. Do sada nisam vidio da je itko od stranaka na moj izlazak i ulazak u ring ili teren, da je rekao da to ne dolazi u obzir. To nije pitanje simpatije i ljubavi.

Što ako neka od staranaka kaže da vas ne želi za premijera?

Onda ćemo to čuti.

Kako ćete oslobiditi institucije?

Tako da sve HDZ-ovce otpustimo. GDO? Ovaj odlazi, to je jasno.

Jeste si zacrtali nekog?

Još nisam, ali došli smo do nekog tko ne može biti. Da vam sad kažem Petar ili Marija, javit će se Možemo, Most ili DP i reći će ne dolazi u obzir.

HDZ-ovci su posebna sekta. Osuđeni su za kriminal, trweba ih gledati u tom svijetlu. Idu na izbore, nisu zabranjeni, kako će ih se zabraniti?

Onaj tko je došao na mandat, odlazi. Postoji služba i položaj. Svi koji su na položaju moraju se očitovati prema Povjerenstvu za sukob interesa.

Što je Treća republika, što podrazumijeva?

Novo rješenje za USUD koji će eutanizirati ovakav oblik USUD-a, neutralizacijom svega onog što ne smiju raditzi, izmišljaju Ustav. Velika borba za pravo malog hrvatskog čovjeka da iznajmljuje svoje nekretnine. Ono što iznajmljuje naš čovjek, taj će biti zaštićen. Svi ovi izvana koji ovdje grade mastodonte, bit će pravila kao u Austriji. Spriječit ćemo i betonizaciju.

Treća republika je dubinska analiza i revizija mreže svih nametnika proračuna, medija koji uzimaju novac iz proračuna, koliko novca Plenkovići i njegovi daju raznim Hanzama, medijima, konzultantima i rade za HDZ. Istog trena kad je došao na vlast krenuo ih je korumpirati.

Na sveučilištima i visokim školama će sve biti besplatno. I doktorati. Pacijenti s iskaznicom dopunskog osiguranja moraju u privatnim bolnicama, poliklinikama imati isti tretman kao klijenti koji plaćaju. Dakle, besplatno. I to će biti uvjet da liječnici iz javnih bolnica mogu raditi privatno. Porezi na banke.

Kako ćete ju uspostaviti – dvotrećinskom većinom u parlamentu? Ustavna reforma?

Reforme ne, ali neke izmjene Ustava… Zadnji put je Ustav mijenja 2010. To nije revolucija. Ovo je Treća republika, ovo sve što sam naveo. Ja nisam za ukidanje županija. Možemo govoriti o spajanju nekih županija. Broj općina, još nisam sreo nikoga tko je rekao da treba ukinuti njihovu općinu. Veća razina decentralizacije, gradovi će na obali imati veće ovlasti za raspolaganje morskim dobrom, sad trpe zulum županije.

Kako biste spriječili migrante?

Mi se slažemo s time da ljude to uznemirava. Ti migranti su ilegalni. Oni prolaze kroz Hrvatsku i odu dalje ili ih se zasutavi, evidentira i onda pendala. To je sigurnosni problem. Rješenje? jačim angažmanom policije. Ne znam zašto se Božinović našao prozvanim.

Seljačka straža, vojska, žica?

Ne, ne… Kad sjednete s tim ljudima (DP), to su puno razumniji ljudi nego što se vole prikazati.

Odnos prema Brxellesu i NATO-u?

Poštovanje, ali čvrst stav. Pravo Hrvata u BiH – ljudi kojima budem na čelu će odmah dobiti instrukcije da se u Brxellesu ponašaju skoro ultimativno.

Kao Orban?

A ne Orban. To su naši susjedi koji se razlikuju. To su susjedi.

Hoćete li glasati za pomoć u naoružanju Ukrajine?

Ne. Za humanitarnu pomoć da. Za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ne – još jedan primjer divljanja po Ustavu.

Zašto nisi pritisnuo Ruse? Imao si tu moć. Rusija je bila pod sankcijama. Ako su ti Rusi takva nevolja, trebao si se skuplje prodati. Ne, tvoji su prijatelji preko grupe Borg manuzli milijune eura i dao Rusima. Zašto nisi odbio primiti šefa Gazproma kao ja. Plenković nas dovodi u situaciju da smo mali potrčci, da nemamo svoj stav. Kad smo se mi ikad suprotstavili nekom stavu Komisije, da je Hrvatska bila protiv nečega? U nekim situacijama moraš reći – to ne može. Kad se RH supsrostavila nekom prijedlogu ili nacrtu? To se radi po Plenkovićevom naputku – da se ne zamjeri.

Što ću nakon izbora? Onaj tko dođe sa 76 mandata, game over.

Kad nisam potpisao zakon? Bilo je HDZ-ovih zakona zbog kojih mi se skoro ruka osušila, npr. lex AP.

Postoji li mogućnost u vašem planu da ipak ne budete premijer?

Dio plana nije odustajanje već ustrajnost ali poštujući Ustav.

Što ako ne uspije vaš plan?

Ja sam ovdje da radim, djelujem i služim, pa ovo nije baš ugodno za zdravlje. Kako sam se ušetao u sve ovo? Mnogi nisu znali, ali su pola sata nakon toga jednoglasno donijeli odluku da to podržavaju. Stranka je to prihvatila. Postoje situacije gdje se djeluje na način da je need to know basis. Nitko nije glasao protiv toga.

To je potpuno legitimno i ispravno. Kako sam 2009. godine okupio Kukuriku koaliciju? Našao sam se u jednom restoranu u Kastvu s nekoliko suradnika, sjeli smo tamo, dogovorili se i izašlli pred medije. Nikakav glavni odbor se nije sastao. Lider mora voditi, i to je Peđa Grbin napravio.

