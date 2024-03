Je li Domovinski pokret potencijalni partner SDP-a? Hajdaš Dončić: Neću vam reći

Podijeli :

Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Mile Moralić s kojom je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore.

Siniša Hajdaš Dončić rekao je da je cilj koalicije Rijeke pravde pobijediti na izborima i sastaviti Vladu s programsko bliskim političkim strankama. “Cilj koalicije je pokušati sastaviti Vladu lijevog centra ili od centra prema lijevo, a što će se događati od 17. travnja pa do svibnja, vidjet ćemo. Predsjednik Republike Zoran Milanović nije član političke stranke, ali je naš kandidat za premijera”, dodao je.

“Mi smo svjesni da će nam možda trebati još neki politički partner… Ako bude nešto kompatibilno možemo o tome razgovarati”, istaknuo je Hajdaš Dončić.

Kolakušić: Molim sve sa zrnom soli u glavi da glasaju za nas

“Neću vam reći”

Domovinski pokret danas je predstavio izborne liste, a Hajdaš Dončić nije želio odgovoriti na pitanje je li Domovinski pokret potencijalni partner SDP-a: “Logično je da vam ja na to pitanje ne odgovorim”, rekao je.

“Završili smo tu priču. Neću vam reći”, dodao je.

Podsjetimo, predsjednik RH Zoran Milanović s našom Natašom Božić Šarić razgovarao je o nadolazećim parlamentarnim izborima, o tome hoće li podnijeti ostavku na predsjedničku poziciju u zadnjem trenutku, o upozorenju Ustavnog suda i nizu drugih stvari.

Zastupnik je kazao da nije gledao jučerašnji intervju predsjednika Republike Zorana Milanovića za N1 te da je spavao.

“Uopće to nisam pratio do sada”, istaknuo je.

Milanović u velikom intervjuu na N1 o Turudiću, Ustavnom sudu, predaji mandata: “Bit ću pošten, majke mi”

“Kako Milanović može dati nekom mandat ako je kandidat koalicije?”

Zoran Milanović rekao je da Ustavni sud ne bi trebao postojati u ovakvom formatu. Hajdaš Dončić odgovorio je na pitanje hoće li SDP to podržati.

“Tog nema u našem programu. Ne znam hoćemo li to podržati, ovisi o koalicijskim partnerima, ali to nije u našem programu.”, rekao je.

“Kako Milanović može dati nekom mandat ako je on kandidat koalicije Rijeke pravde dolaze. Prvo se mora konstatirati Sabor i onda ako postoji većina SDP-a i koalicijskih partnera, nakon toga on postaje mandatar, a predsjednik Republike je netko drugi. To je sukladno Ustavu i jedino moguće”, objasnio je Hajdaš Dončić.

