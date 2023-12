Nestašice lijekova sve češće, na neke se čeka tjednima. Neki vide rješenje u – višim cijenama

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Nestašice lijekova sve su češće, popisi se mijenjaju. U Hrvatskoj trenutačno nedostaje pojedinih antibiotika, lijekova za tlak, dijabetes, osteoporozu. Pacijenti su zabrinuti. Mjerodavni kažu - postoje i zamijenski lijekovi.

Sustav u liječničkoj ordinaciji signalizira da klavocina danas nema. I ne samo njega. Građani za brojne lijekove imaju recepte, ali do svoje terapije ne mogu, piše HRT.

Nestašica lijekova za tlak, dijabetes, osteoporozu…

“Sigurno da nije dobro, znam da mi šogorica ima problema isto za jedan lijek. Ne može ga dobiti a mora ga piti pa su tražili Sloveniji i ne znam gdje”, kaže Kazimir.

“Ja sam baš takav pacijent koji imam i dijabetes i tlak i srce”, govori Velimir.

Srećom, on svoju zalihu ima, no baš za te dijagnoze lijekova nedostaje. “Nema nekih lijekova za tlak, dijabetes, pretilost, nesanicu, osteoporozu i mi se trudimo biti dovoljno opskrbljeni da naši pacijenti ne osjete neke kratkotrajne nestašice. Ako se radi o duljoj nestašici, imamo mogućnost davanja paralele, znači lijeka istog sastava od provjerenih proizvođača”, rekla je Irena Špekuljak, magistra farmacije u Gradskoj ljekarni Zagreb.

Na isporuke nekih lijekova, kažu u HALMED-u, čeka se tjednima pa i mjesecima “Bilježimo nestašicu u pojedinim skupinama lijekova kao što su lijekovi za bolove, za alergije, za epilepsiju, pojedini antibiotici. Međutim za sve njih imamo zamjene na našem tržištu, dakle lijekove s istim sastavom i istom namjenom. U slučaju da ih i nema na našem tržištu onda se oni nabavljaju iz druge države članice”, izjavila je glasnogovorica HALMED-a Ivana Šipić Gavrilović.

Udruga proizvođača lijekova predlaže poskupljenje od 15 posto

Do nestašice dolazi zbog velike potražnje, zastoja u proizvodnji i distribuciji. U HUP-u ističu, problem su niske cijene i velik rast proizvodnih troškova. Prosječna kutija generičkog lijeka stoji malo više od 4 eura.

“Predlažemo da se za sve lijekove koji koštaju do 25 eura, što je 95 posto svih izdanih kutija u Hrvatskoj, podigne cijena za prosječnu inflaciju koja je bila zadnjih godina, znači za nekih 15 posto. Znači za lijekove koji koštaju 1, 2, 3, ili 4 eura predlažemo povećanje od 15 posto. Građani to uopće neće osjetiti, to su lijekovi koji su na osnovnoj listi HZZO-a”, rekla je Ana Gongola, predsjednica HUP-ove Udruge proizvođača lijekova.

Osigurač je to, kažu, za adekvatne količine prijeko potrebnih lijekova. Odgovor iz Ministarstva zdravstva još se čeka.

