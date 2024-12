Majka uplakanog predsjedničkog kandidata: “Nije mi javio da gledam, prepala sam se…”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Kandidat za predsjednika Niko Tokić Kartelo u srijedu se rasplakao pred kamerama, a snimka uplakanog predsjedničkog kandidata brzo se proširila mrežama.

“Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske“, izjavio je Kartelo u suzama pred kamerama Nove TV.

Njegova majka Ružica Tokić ekskluzivno za DNEVNIK.hr komentirala je suze svoga sina.

“Ma jako sam ponosna, ne samo ja nego i tata. Uvijek je maštao da će biti nešto, da će biti veliki čovjek. Uvijek je kao mali bio veseo, nestašan i živahan. I sad je nestašan”, rekla je smijući se.

Majka se nada da će njezin sin pobijediti na izborima i postati predsjednik. “Ako uspije, odlično, ako ne – Bože moj, mi se nadamo da će pobijediti”, rekla je i još jednom dodala da su jako sretni i ponosni.

Tokić Kartelo predao potpise: Punim hrvatski proračun dok ga drugi prazne

Na pitanje je li gledala svog sina kako plače na televiziji, odgovara: “Ma nije mi javio da gledam, ja sam bila na terasi, čujem mu glas, dođem i vidim, on plače… Mislim, nešto se dogodilo i odmah ga zovem. Pitam ga: ‘Što je bilo, sine, što se dogodilo?’, a on odgovara: ‘Ma ništa, samo sam bio sretan'”, u dahu je prepričala. Dodala je kako je suprug (86) skakao do plafona kad je vidio sina. “Ja mu kažem – pa nije još predsjednik. ‘Bit će’, rekao je on”, ispričala je.

Za kraj smo je pitali koja je njezina poruka sinu. “Neka se drži i nada, nadamo se i mi”, poručila je.

