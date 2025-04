VIDEO / Orban poslao poruku Vučiću: “Dragi Aleksandre…”

Podijeli :

X

Premijer Mađarske Viktor Orban uputio je podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, navodeći u video poruci, da "srpski domoljubi" mogu računati na "mađarske domoljube".

„Dragi Aleksandre! Dragi srpski domoljubi! Pozdravljam vas iz Budimpešte. Već mjesecima pratimo što se događa u Srbiji. Strane sile pokušavaju se miješati u živote Srba. To se događa i kod nas. Strane sile žele reći Srbima kako trebaju živjeti. I nama to rade“, rekao je Orban u video poruci. Orban je također istaknuo da „strane sile neprestano napadaju one koji se zalažu za suverenitet Srbije“, prenijeli su beogradski mediji.

“I nas zbog toga napadaju”, nastavlja Orban. “Vidimo da se ne predajete, vidimo da se hrabro borite jer želite suverenu Srbiju. Niste sami, vaša borba je i naša borba. Srpski domoljubi mogu računati na mađarske domoljube. Živio predsjednik Vučić, živjela Srbija“, dodao je Orban.

🇷🇸🇭🇺 @PM_ViktorOrban: Стране силе хоће да кажу Србима како да живе! „Драги Александре! Драге српске патриоте! Поздрављам вас из Будимпеште. Већ месецима пратимо шта се дешава у Србији. Стране силе покушавају да се умешају у животе Срба. Ово се дешава и код нас. Стране силе хоће… pic.twitter.com/3ibEl8uNMh — Народни непријатељ 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) April 10, 2025

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.