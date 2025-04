Tomašević oštro o uhićenju Kekina: Nije slučajno da se to baš danas dogodilo!

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je izvanrednu konferenciju za medije na temu uhićenja glazbenika Mile Kekina.

Ali, prije se bavio gradskim temama, kao i posljednjim protukandidatima.

“Dok se drugi kandidati bave sa mnom, ja se bavim Zagrebom. Tako je desetljećima, tako će biti i dalje”, komentirao je Tomašević.

Potom se osvrnuo na Kekina.

UŽIVO Uhićen Mile Kekin!

“Kao prvo, bitan je kontekst i nije slučajno da se to danas dogodilo. Podsjećam, danas je glasanje o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i baš danas se policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala. To ne može biti slučajno i to je poruka svima koji se usude komentirati i kritizirati njegov rad, kao i njegovu prošlost. Uvjeren sam da od ovoga nema ništa, ali to će Mile Kekin morati i dokazati. Ovo ne može biti slučajno”, kazao je Tomašević pa nastavio:

“Ovo poziva na pitanje gdje ide ova država, ako se na današnji dan šalje policija u stan saborske zastupnice. To je poruka. Blatiti, uništiti nečiji ugled pa neka se kasnije vadi na sudu. I bitno je zastrašiti, tako da svi koji ga misle kritizirati znaju što slijedi. Vjerujem da će javnost to znati ocijeniti i mislim da to ima veze i s kampanjom za lokalne izbore. Pazite, tu izlaze likovi poput Nobila, koji žele raditi niz nebodera uz Savu… Izlazili su i u vrijeme predsjedničke kampanje. To su snage koje i dalje žele pljačkati građane, ali neće nas zaustaviti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mile Kekin: “Nikica Jelavić me pozvao na kavu. Ostao sam bez riječi – nisam se našao s nogometašem” Mile Kekin: Ako se svi pristojni ljudi povuku, jedine opcije su diktatura ili jednoumlje