Nobilo ima prijedlog za novog ministra: Evo kako se jednostavno mogu ubrzati suđenja

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon preuzimanja dužnosti ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je u ponedjeljak i neke od prvih koraka.

“Znamo koje su najčešće zamjerke na pravosuđe od strane javnosti i medija. Tu postoji okvir koji je zadan, postoje dionici sudstvo, odvjetništvo, javni bilježnici i odvjetnici koji su samostalni i neovisni. Zato je i okvir djelovanja Ministarstva pravosuđa prema njima ograničen. Ljudi stalno govore da su postupci predugi ili da su sudovi zatrpani. Tu bih izdvojio kaznene postupke koji po mišljenju traju predugo”, detektirao je Habijan jedan od problema u pravosuđu.

Kako ubrzati sudske postupke?

Inače, ubrzanje sudskih postupaka jedan od prioriteta nove Vlade. Najavljeni su novi zakoni kako bi se ubrzali kazneni postupci, posebno oni pokrenuti zbor korupcije.

Habijan kaže kako “tu treba gledati segment pripreme optužnice”.

FOTO, VIDEO / Donosimo prve izjave ministara nakon preuzimanja resora

“To je ona faza prije nego što optužnica dođe na sud. Tu treba voditi računa o strukturiranju same optužnice, o broju okrivljenika, o broju točaka optužnice jer to možda dovodi do toga da postupci traju predugo. To je stvar koja je možda za razgovore kasnije”, rekao je novi ministar.

Što se tiče prvih koraka, najavio je da su to “komunikacija i razgovor sa svim dionicima koje obuhvaća ministarstvo”.

“Bitno je dobiti inpute od njih, njihove primjedbe ili prijedloge kako se stvari mogu poboljšati. Bez dvosmjerne komunikacije neće u konačnici biti zadovoljnih dionika samog sustava”, smatra Habijan.

“Ministarstvo ima zadan okvir”

Budući da je među konkretnim prijedlozima naveo i nužnost mijenjanja strukture optužnica, što je inače u ingerenciji državnog odvjetništva, odnosno Ministarstvo na to nema utjecaj, pitali smo ministra kako konkretno misli ubrzati sudske procese.

Ministar nam je na to poručio da ga možda nismo dobro shvatili. Ponovio je da su dionici uključeni u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije samostalni i neovisni. Rekao je još jednom i da njegovo ministarstvo ima zadan okvir.

“Ministarstvo je do sada, i zbog toga zahvaljujem svog prethodniku Ivanu Malenici, napravilo odličan posao na pripremi zakonodavnih akata”, rekao je.

Kazao je i da je njegovo mišljenje da struktura optužnica može biti u korelaciji s dugotrajnošću postupaka. “To je moje viđenje kada se postavlja pitanje zašto postupci tako dugo traju”, rekao je dodajući da se, što se tiče zakonodavnih aktivnosti, Ministarstvo mora držati postojećeg okvira, a to su samostalnost sudaca i državnih odvjetnika.

Za komentar Habijanove najave zamolili smo odvjetnika Antu Nobila, koji je svojevremeno radio i u Državnom odvjetništvu, pa je upoznat sa strukturiranjem optužnica, kao i dužinom sudskim postupaka.

Nobilo: Strukturiranje optužnica nije zadaća Ministarstva

“Strukturiranje optužnica nije stvar Ministarstva pravosuđa, već državnog odvjetnika. Sud optužnicu može prihvatiti ili odbaciti i to iz određenih razloga, ali broj okrivljenika i broj kaznenih djela nije niti jedan od njih”, kazao nam je Nobilo. Potvrdio je da iz iskustva zna da je teško procesuirati predmete s velikim brojem okrivljenika i velikim brojem kaznenih djela, pa se državnim odvjetnicima sugerira da ih ne gomilaju u optužnicama.

“Ta primjedba općenito stoji, no nije na ministru pravosuđa da određuje veličinu optužnice, niti se to zakonski može urediti. Nekada je potrebno optužnicom obuhvatiti veći broj okrivljenih i njihovih nedjela. To je slučaj s optužnicama protiv zločinačkih organizacija u kojima se ne može cijepati ni činjenice ni dokaze koji se preklapaju”, analizira Nobilo.

Nudi prijedlog za ubrzanje kaznenih postupaka.

Evo kako bi se moglo ubrzati suđenja

“Postupke bismo trebali voditi u kontinuitetu – dan za danom. Tako bismo mogli imati po tri tjedna suđenja u mjesecu i još jedan za pripremu sudaca, odvjetnika i tužitelja. Uvjeren sam da bismo na taj način mogli u tri godine svaki postupak dovesti do pravomoćnosti – godinu dana za istragu, godinu za suđenje i godinu za žalbeni postupak”, predlaže Nobilo.

Ističe da je za to nužno da i suci i državni odvjetnici, kao i branitelji okrivljenika budu dobro pripremljeni i da znaju sve detalje predmeta.

“Suđenje u kontinuitetu trenutno imamo u drugom najvećem predmetu u Hrvatskoj nakon slučaja Agrokor, predmetu Uljanik. Vjerujem da će suđenje biti gotovo za šest mjeseci”, kazao nam je Nobilo. Smatra da vođenje sudskih postupaka aktualnom dinamikom – dan ili dva suđenja, pa onda prekid od dva mjeseca, nije dobro.

“U društveno značajnim predmetima moralo bi se suditi u kontinuitetu, a ne s ovako velikim prekidima kada svi zaborave detalje postupka i moraju se stalno iznova pripremati”, zaključuje odvjetnik Anto Nobilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.