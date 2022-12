Podijeli :

Izvor: N1

Odvjetnik Anto Nobilo, koji zastupa investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saifa Alketbija, komentirao je u Novom danu N1 televizije situaciju u Fortenovi.

Jedna od glavnih tema jučerašnje sjednice Vijeća za provedbu sankcija protiv Rusije bila je Fortenova. Govoreći o značenju same poslovne transakcije, Nobilo kaže:

“Vidimo da je država vrlo suzdržana pa moram biti i ja u davanju informacija. Ovdje se glavna bitka vodi u Nizozemskoj, ja ću doći u funkciju eventualno ako nizozemski odvjetnici uspiju u toj svojoj pravnoj aktivnosti. Ne mogu ići previše u detalje, ali stav mog klijenta je da je cijela transakcija obavljena do 31.10. kad je bilo odobrenje za Sberbanku da može prodati udjele u Fortenovi. Dodatno odobrenje nije morao tražiti jer se ono daje samo za transfer novca iz EU-a prema Rusiji, a toga nije bilo. Udjeli su prodani u Moskvi i do 31.10. Jesu li ispunjeni svi uvjeti to će odlučiti regulator u Nizozemskoj ili će se, ako moj klijent ne bude zadovoljan odlukom, pokrenuti sudski spor u Nizozemskoj.”

vezane vijesti N1 analiza slučaja Fortenova: Što muči šeika, a što sve ostale? Što se događa u Fortenovi: Je li Pavao Vujnovac ustuknuo pred šeikom Alketbijem?

“To je izvan jurisdikcije Hrvatske i to se pokazalo kao vizionarstvo Ivice Todorića, kad je tvrtke koje su vlasnici ostavio izvan Hrvatske. Hrvatska ne odlučuje. Ne vidim zašto tolika nervoza hrvatske politike. Ako je transakcija ispravna, Nizozemska će je odobriti, ako nije…”, govori Nobilo.

Na pitanje o stvarnom kupcu, Nobilo kaže kako je to teza nekih manjinskih vlasnika u Fortenovi koji žele onemogućiti da novi vlasnici preuzmu upravljačka prava u Fortenovi. “To je sukob privatnog kapitala koji preko države želi spriječiti to preuzimanje… Pričekajmo, za par mjeseci ćemo znati je li to kršenje sankcija ili nije”, kaže.

Upitan je li moguće da svi koji su pomagali u ovoj transakciji budu predmet kaznene obrade DORH-a, Nobilo kaže kako za kazneno djelo mora postojati svjesno i namjerno kršenje sankcija. “Ja mislim da u ovom slučaju toga nema. Hoće li DORH nešto napraviti, mislim da ne. Barem ne s ovim fondom informacija koje imaju. Mi smo vidjeli prepucavanje ministra financija i DORH-a. Vidimo da postoji pritisak politike, a iznenađujuće, DORH očito vidi da tu nema dovoljno činjenica, barem u ovom trenutku i nije pokrenuo nikakve postupke”, kaže odvjetnik.

vezana vijest Je li zakonito vještačenje u slučaju Agrokor?

“Nemojte zaboraviti kazneni predmet Agrokor, tamo se čuda događaju, vještačenje se ruši gotovo samo od sebe, nailazimo na takve zloupotrebe i instinkt mi govori da bismo našli kazneno djelo ljudi iz DORH-a kad bismo dublje zagrebali… Ono što je do sad najbitnije, postojao je tajni ugovor DORHa- i Ismeta Kamala iz KPMG Poljska. Navodno se direktorica pismom obratila sutkinji, oni nisu ovlašteni revizori i navodno je u ugovoru napisano da to nisu. Usprkos tome, ŽDO daje ugovor i Kamal radi naručenu reviziju iako nije ovlašten, a hrvatski KPMG koji je napravio 85 posto… To je praktički pravosudna urota plus Borgovci, kako bi se stvorila podloga za optužnicu protiv Todorića. Sad se to raspetljava, taj vještački nalaz ne može opstati. To mora ići u ponovnu istragu, mora biti novi vještački nalaz, morate ponovno novac iskeširati. Ovaj koji je plaćen u Poljskoj, to zaboravite, to ste bacili.”

“U roku od par mjeseci bi morali znati na čemu smo i to će biti veliki skandal”, kaže Nobilo.

Dodaje i kako je premijer žestoko prozivao Allianz mirovinski fond zbog odustanka od kupnje, a onda je naglo prestao. Nobilo kaže da su mu vjerojatno podastrijeti racionalni i važni razlozi, u koje je upućen, ali nije ovlašten da ih iznosi i smatra da je to razlog zbog kojeg je premijer odustao od prozivanja fondova koji su odustali od kupnje.

“U svakom slučaju je ovo pitanje koje će se riješiti u Nizozemskoj i to je pitanje odnosa među dioničarima. Čini mi se da nije pametno zadržati Sberbanku u vlasništvu. Fortenova mora reprogramirati dug zapadnim bankama. Ovo nije pitanje nacionalne sigurnosti jer nije šeik doveo Ruse u Fortenovu nego premijer, Vlada. Todorić se zadužio kod Rusa, uzeo njihove pare i doveo ih u Hrvatsku, ali premijer ih je doveo u vlasništvo”, zaključuje.

Slučaj Zec

Hrvatsko pravosuđe nije htjelo ili nije znalo kazniti počinitelje ovog kaznenog djela. Nobilo kaže kako se slaže sa svime što je gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao prilikom jučerašnje komemoracije obitelji Zec, ali da je važno reći i da nisu tri kriminalca i luđaka nešto napravila, nego hrvatska država, hrvatska policija.

“To je jednostavno grijeh našeg društva, naše države. Mi više ne možemo ispraviti stvar”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.