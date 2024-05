Nogometaši pretukli glavnog suca utakmice. Klubu zbog toga na naplatu stiže golema odšteta

Podijeli :

Ilustracija/Unsplash

Zbog napada na glavnog suca na utakmici, lokalni nogometni klub NK OŠK Omišalj mora platiti 11.300 eura odštete. Nepravomoćnu presudu donio je sud iz Opatije.

Sud je zaključio je da je upravo klub odgovoran jer nije zaštitio suca od napada nezadovoljnih igrača pred sam kraj utakmice. N1 je dobio uvid u nepravomoćnu sudsku odluku.

Incident na kraju utakmice

Brutalni incident dogodio se još 11. rujna 2016. na utakmici tadašnje Prve županijske nogometne lige. Igrali su OŠK Omišalj i Kraljevica, a glavni sudac bio je Danijel Trbulin.

Pred kraj susreta dodijelio je crveni karton igraču Omišlja. Ovaj je nezadovoljan tom sudačkom odlukom nasrnuo na suca i počeo ga udarati. Zatim je suca udario još jedan igrač domaćeg kluba. Da se incident doista dogodio nitko tijekom postupka nije sporio. No, predstavnici kluba uvjeravali su da nisu odgovorni za ono što su napravili njihovi igrači.

Nitko nije zaštitio suca

Prema snimci koju je sud pregledao, nitko od zaštitara nije u trenutku napada reagirao, već je glavni sudac prekinuo utakmicu i s dvojicom pomoćnika uspio se skloniti u svlačionicu. Od tamo su pozvali policiju.

VIDEO / Tijekom utakmice na nogometni teren ušla zmija i dvaput ugrizla suca

“Sudio sam nedjeljni derbi, a utakmica je prekinuta u 84. minuti, no napad na mene započeo je nešto ranije. Napali su me igrači domaće ekipe, OŠK-a Omišalj. Jedan igrač je i skočio na mene… Tukli su me po glavi. Dobio sam udarce i po kralježnici. Nitko me nije zaštitio. Moglo se to možda i spriječiti. U jednom trenutku sam pao na tlo. Nisam više znao niti tko me tuče. Tukli su me na terenu, ali i prilikom izlaska sa terena su me nastavili tući. Gledao sam samo kako da spasim vlastitu glavu. Pretrpio sam veliki strah. Bilo je ružno. Da nije došla krčka policija, to se ne bi niti umirilo. Potražio sam liječničku pomoć u KBC-u na Sušaku gdje sam proveo čitavu noć, sve do jutra. Bio sam u bolnici do nekih pet sati ujutro”, ispričao je nakon napada Trbulin za Novi list.

Evo što je zaključio sud

“Da je samo jedan igrač udario suca ne bi bilo razloga da klub kao organizator utakmice za to odgovara, no budući da nakon tog prvog napada i prekida utakmice redari nisu zaštitili suca iako, kako se čuje na snimci, bilo naznaka da bi i drugi nogometaši mogli nasrnuti na njega, klub za to mora odgovarati”, navedeno je u nepravomoćnoj presudi protiv OŠK Omišalj.

“Propust je organizatora što redarska služba odmah nakon nasrtaja igrača na suca i prekida utakmice nije krenula prema sucu i zaštitila ga do samog ulaska u svlačionicu. To je prava uloga redarske službe da djeluje preventivno, a ne da pušta suca samog nakon što je zbog napada na njega prekinuta utakmica. Redari moraju biti svjesni da prekid utakmice može kod igrača koji se smatraju time oštećeni izazvati daljnje nezadovoljstvo i želju da se fizički obračunaju sa sucem”, navedeno je u nepravomoćnoj presudi.

Ozljede i izgubljena zarada

Predstavnici kluba pokušali su sve svaliti na dvojicu svojih igrača, no sud je zaključio da je odgovoran upravo klub čija redarska služba nije reagirala.

“Radi se o propustu redara koji su bili dužni štititi glavnog suca kao sudionika športskih natjecanja. To zbog očitog propusta nisu učinili pa je Danijelu Trbulinu nastupila šteta”, zaključio je sud.

Visinu štete izračunali su vještaci – od ozljeda do posttraumatski stresni poremećaj koji se razvio kod suca. Izgubio je i zaradu koju je mogao ostvarivati u periodu dok se oporavljao od napada.

Na ovu nepravomoćnu presudu, klub je već uložio žalbu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.