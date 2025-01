Nova anketa: Znatno smanjena razlika između HDZ-a i SDP-a, jedna stranka doživjela potop

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Lokalni izbori su pred nama, a iza nas su predsjednički. Pobjeda Zorana Milanovića ostavila je posljedice na odnose snaga u domaćoj politici.

Nova TV je objavila rezultate istraživanja Crobarometar. Istraživanje provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. siječnja CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 993 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi 3.3 posto, a za rejtinge stranaka 3.6 posto.

HDZ je i dalje najpopularnija stranka u Hrvatskoj, glas na izborima dalo bi joj 27,3 posto ispitanih što je za pola postotnog boda slabije nego prije mjesec dana.

Drugi je SDP kojeg podržava 24,3 posto ispitanih što je za dva postotna boda više nego u prosincu pa je razlika između dvije najveće stranke svedena na tri postotna boda, s tim da je HDZ već nekoliko mjeseci u negativnom trendu, a SDP u pozitivnom.

Na trećem mjestu je Možemo!, s podrškom od 10,6 posto i rastom od jednog postotnog poena, a na četvrtom je MOST sa 6,3 posto podrške i padom od oko jedan i pol posto u odnosu na prosinac.

Sve ostale stranke pojedinačno ostvaruju podršku manju od 2 posto dok je neodlučnih 14,4 posto, nešto manje nego prošli mjesec.

Domovinski pokret nije više među pet najpopularnijih stranaka, čak su i niže od prvih pet. Domovinski se pokret krije među strankama koje pojedinačno ostvaruju podršku manju od dva posto – točnije, podržava ih oko jedan i pol posto ispitanih koliko ima i Domino Marija Radića – izjednačili su se.

Anketa je provedena prije nego što je javnost spoznala ljubav Josipa Dabre prema vatrenom oružju, tako da je moguće da podrška idućeg mjeseca bude još i manja.

Pozitivan dojam

Na vrhu liste očekivano je Zoran Milanović, kojeg kao pozitivca vidi 55 posto ispitanih, što je bolji ulazak u mandat nego prije pet godina – tada je pozitivan sentiment prema njemu imalo 50 posto ispitanih.

Drugi je Božo Petrov, pozitivac je za 35 posto ispitanih, Tomislav Tomašević je pak za 33 posto ispitanih. Četvrto mjesto dijele Andrej Plenković i Dalija Orešković, 31 posto ispitanih kaže da ih doživljava u dobrom svjetlu.

Negativan dojam

Što se pak negativaca tiče, na prvom mjestu Milorad Pupovac – 73 posto ispitanih ima negativan dojam o njemu.

Na drugom mjestu Andrej Plenković kojeg kao negativca vidi 64 posto ispitanih, što je njegov najnegativniji rezultat – i to vjerojatno treba gledati u svjetlu predsjedničkih izbora i svega što se oko njih događalo.

Treći je Ivan Penava s 59 posto “negative”, četvrti Hrvoje Zekanović s 57 posto. Na petom mjestu zajedno Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš.

Problemi koje su građane mučili na početku 2025. godine

Prvenstveno se ističe problem koji građane najviše muči mjesecima, i to do te mjere da je izazvao i građanski bunt prema trgovcima, a to je – inflacija.

Previsoke cijene roba i usluga apsolutno su na prvom mjestu liste problema za koje građani navode da ih najviše more. Na drugom mjestu slijedi nezadovoljavajući životni standard, odnosno preniske plaće.

