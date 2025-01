Analitičar: Popusti li Plenković DP-u u prvom koraku, u drugom će im se napiti krvi

Podijeli :

Davor Javorović/PIXSELL/ilustracija

Dok se nakon ostavke Josipa Dabre na mjesto ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Domovinski pokret nalazi pod pritiskom, ta stranka navodno istodobno pritišće HDZ zahtjevom da preuzme kontrolu nad Hrvatskim šumama.

Politički tajnik Domovinskog pokreta (DP) Josip Dabro ostavku je podnio kada je u javnost dospjela snimka na kojoj se vidi kako puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila u vožnji. Dok Domovinski pokret traži zamjenu za Dabru na ministarskom mjestu, a on čeka aktiviranje zastupničkog mandata u Saboru, govori se da DORH raspolaže još jednom snimkom kompromitirajućom po Dabru, a time i njegovu stranku.

Podnoseći iznuđenu ostavku Dabro je iznio tvrdnje o kriminalu u Hrvatskim šumama vezanima uz otkup drvne mase nakon oluje koja je poharala Slavoniju u ljeto 2023. godine. Time je dao naslutiti da curenje sporne snimke u javnost ima veze s njegovim pokušajem raskrinkavanja kriminala u tom državnom poduzeću na čijem čelu je HDZ-ovac Nediljko Dujić.

Budući da HDZ u ovome trenutku nema (ili se čini da nema) na raspolaganju drugog jačeg koalicijskog partnera od DP-a s kojim bi sačuvao saborsku većinu i vlast, političkog komentatora Krešimira Macana pitali smo jesu li HDZ i Andrej Plenković trenutno u zamci DP-a. Macan kaže da će stvari biti jasnije kada se Plenković vrati iz Davosa s godišnjeg Svjetskog gospodarskog foruma koji traje do petka.

“Mislim da se zasad razgovori vode na daljinu. Sasvim je druga stvar kad sjednete i razgovarate u četiri oka. Očito je smjer kojim ide DP pokušati nešto dobiti ucjenama, ali znamo da svi koji su to pokušali s Plenkovićem nisu dobro prošli”, kazao je.

No jasno je i da Plenković nema puno izbora ako ne želi prijevremene opće izbore.

“Pristane li sada na ono što traži DP, to ne znači da ih neće zgaziti u drugom koraku nakon lokalnih izbora. Do tada su ostala četiri mjeseca i za to vrijeme može se dogoditi puno toga. Ali i u DP-u moraju biti svjesni kako im u ovom trenutku karte padaju i da im je bolje ostati u vlasti. Izvanredni izbori ne odgovaraju ikome u vladajućoj koaliciji, a ponajviše DP-u koji je u bratoubilačkom ratu sa svima na desnici”, smatra Macan.

Postavlja se i pitanje može li DP politički profitirati na Dabrinom skandalu i ostavci. Spominje se velik broj mjesta u upravnim odborima državnih tvrtki i kontrola nad Hrvatskim šumama koju DP navodno traži. Macan smatra da bi to bio prevelik zalogaj za stranku koja je na 2,5 posto podrške, ali ima vrijedne saborske mandate.

“Oni sada gađaju previsoko da bi nešto ipak dobili. To je tipična pregovaračka taktika. No nije ni Plenković posve bez opcija. Ima Marija Radića i DOMiNO koji nije u koaliciji. Mislim da će sada krenuti trgovina i ne bih isključio mogućnost da se neki zastupnici prodaju. Plaće su velike, a nikome ne pašu novi izbori”, kaže.

Ako situacija između HDZ-a i DP-a eskalira, Macan smatra da se to neće dogoditi prije lokalnih izbora.

“HDZ će, to svi kažu, morati popustiti DP-u oko Hrvatskih šuma, ali bit će to Pirova pobjeda jer bi to bila ucjena i dovođenje Plenkovića u neželjenu situaciju. Nijedan lider ne voli da mu drugi nešto diktira. Zato kažem, ako u ovom koraku taktički popusti DP-u, u drugom će im se napiti krvi”, kaže.

Usto napominje kako nije isljučeno da se pojave još neki kompromitirajući materijali o Dabri.

“Ulazimo u grubu fazu u kojoj štošta može iscuriti. Netko može reći: ‘OK, dobit ćete što tražite, ali sutra nešto ide van, kreće neka istraga’. Znamo kako to već ide, gledali smo seriju House of Cards (Kuća od karata). E, to se sad događa. Vade se aduti, crne knjižice se vade, sve se otvara… Moguće da imamo situaciju u kojoj se tjera lisicu, a istjerat će se King Konga. Dinamika događaja je velika i svašta se može dogoditi. Ovo potvrđuje da se politika ne smije promatrati statički i misliti kako su do izbora tri i pol godine i da se dotad ništa neće događati”, ustvrdio je Macan.

