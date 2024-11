Nova Docu platforma poziva autore i producente da prijave svoje dokumentarne projekte

Podijeli :

United Media

Nakon uspješnog lansiranja Nova Docu platforme, specijalizirane za najkvalitetniji dokumentarni sadržaj, otvara se nova prilika za autore diljem regije.

Nova Docu raspisuje natječaj za prijavu dokumentarnih filmova ili serija, koji se odnosi i na gotove radove i originalne scenarije.

Ovaj poziv namijenjen je autorima i nezavisnim producentima iz Srbije, Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore, s ciljem prikazivanja priča koje inspiriraju, educiraju i istražuju društveno relevantne teme. Teme mogu uključivati osobne priče, fenomene, biografije izuzetnih ljudi, obradu kriminala, povijesne priče, priče manjina i marginaliziranih skupina, teme iz područja pop kulture, sporta, istraživanja običaja, misterija, legendi i slično.

Više detalja o uvjetima natječaja, kriterijima i procesu prijave možete pronaći na stranici unitedmedia.net.

“United Media je posvećena poticanju kreativnosti i inovacija na području regionalne produkcije. Nakon uspjeha prethodnih natječaja za nefikcijske formate i međunarodne radionice ‘Make the Scene’, sa zadovoljstvom najavljujemo novu priliku za autore dokumentarnih sadržaja. Ovim natječajem želimo otkriti i podržati izuzetne dokumentarne projekte koji osvjetljavaju važne društvene teme. Vjerujemo da velika priča ima moć da poveže, educira i transformira, i raduje nas suradnja s talentiranim autorima i producentima na oživljavanju ovih priča”, izjavio je George Makris, direktor programa u United Media.

Nova Docu je VOD katalog na kojem gledatelji mogu pratiti najbolje domaće, regionalne i međunarodne dokumentarne filmove. Korisnici u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Bugarskoj od početka studenog imaju pristup izuzetnoj kolekciji vrhunskih dokumentarnih sadržaja na platformi EON.

Neki od naslova koji su već izazvali veliku pažnju gledatelja su: “Djeca s Petrička”, “Biba Struja”, “Toni Kukoč: Magična sedmica”, “Nebeska tema”. Pored lokalnih produkcija, korisnici EON platforme uživati i u nekim od najboljih svjetskih dokumentarnih ostvarenja, poput višestruko nagrađivanog “20 dana u Mariupolju” zatim u dokumentarcu o legendarnom Lionelu Messiju i priči o životu i karijeri Chalsea Manning, trans žene koja je služila u vojsci SAD-a.

O natječaju

Natječaj za prijavu scenarija dokumentarnog filma ili dokumentarnog serijala i gotovih ili dijelom gotovih dokumentarnih filmova i dokumentarnih serijala izvorno proizvedenih na hrvatskom jeziku za emitiranje na Nova Docu platformi.

Prijaviti se mogu autori ili neovisni proizvođači u jednoj ili više sljedećih kategorija: Dokumentarni film s trajanjem od 60 ili 90 minuta ili dokumentarni serijal s minimalno 4 epizode, svaka u trajanju od najmanje 45 minuta

Prijave za koncepte moraju sadržavati: Kratku biografiju autora, osobnu motivaciju, logline do tri rečenice, sinopsis do 350 riječi, treatment do 800 riječi, sinopsis pilot-epizode do 800 riječi (u slučaju prijave dokumentarnog serijala), konceptni dokument/biblija; stadij projekta, opis likova, atmosfera, inspiracija, reference ili uzor, lokacije, neophodna arhiva, dosad snimljeni materijali (ako postoje) te svaki dodatni materijal po želji poput videa, fotografija i sl. koji pomaže u dočaravanju projekta, podatke o neovisnom proizvođaču; izvadak iz sudskog registra, podatak o web stranici, ako postoji, podaci o portfelju (ako prijavljuje neovisni proizvođač).

Autori mogu poslati svoje projekte do 20.2. 2025. godine na mail: [email protected]

Nova Docu će razmatrati samo potpune prijave, odnosno one koje sadrže svu potrebnu dokumentaciju. Među prijavljenim radovima Nova Docu će po svojoj diskreciji odabrati najbolje te autorima ponuditi mogućnost otkupa materijala/djela i daljnje suradnje koja će se regulirati ugovorom.

