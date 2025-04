Novi zakon diskriminira umirovljene majke: “Baka je dobila nula staža, mama šest mjeseci, a unuka će dobiti 12 mjeseci”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nacrt novog Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO) prošlog je tjedna pušten u jednomjesečno e-Savjetovanje. Planirano je da stupi na snagu u srpnju ove godine.

Novim zakonom se, među ostalim, predviđa povećanje dodanog radnog staža s dosadašnih šest na 12 mjeseci majkama i posvojiteljicama za svako rođeno ili posvojeno dijete.

Zakon o mirovinskom osiguranju: Ovo su ključni ciljevi

Prema riječima ministra rada mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike Marina Piletića, to je i demografska i mirovinska mjera s ciljem smanjivanja rodnog jaza između mirovina žena i muškaraca.

Riječ je o povećanju od oko tri posto po djetetu.

S dodanim stažem mirovine veće oko 36 eura

U članku 37. stavku 1 predloženog Zakona piše: “Roditelju – majci ili posvojiteljici koja ostvaruje pravo na mirovinu prema ovome Zakonu ili prema drugim posebnim propisima u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti u mirovinski staž za određivanje mirovine dodaje se razdoblje od 12 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete.”

Stiže nova formula za usklađivanje mirovina, dodaci, a uvodi se i 13. mirovina

Skupa s nacrtom ZOMO-a u eSavjetovanju je i Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa Zakona o mirovinskom osiguranju. Tamo, pak, piše da se povećanje dodanog staža za svako rođeno ili posvojeno dijete “odnosi na buduće korisnike, one koji će mirovinu ostvariti nakon stupanja na snagu Zakona”.

Također se navodi i procjena da će u 2025. godini taj propis obuhvatiti oko 8 tisuća korisnica (koje odu u mirovinu u drugoj polovici ove godine, nap.a.) dok će ih u 2026. biti više od 27 tisuća. Njima bi se, prema toj procjeni učinka, mirovina trebala u prosjeku povećati za 36 eura.

“Imat ćemo tri kategorije majki”

No, kvaka je u tome što će povećanje dodanog staža na 12 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete obuhvatiti samo novoumirovljene majke i posvojiteljice. Ne i one koje su već u mirovini ili će otići u mirovinu prije stupanja ZOMO-a na snagu.

Na mirovinskom zavodu 2,7 posto osiguranika više nego lani

“To znači da bi imali tri kategorije majki. One koje su išle u mirovinu do 2019. (prije uvođenja odredbe o šest mjeseci dodanog staža) neće dobiti ništa po rođenom djetetu. One koje su umirovljene od 2019. do danas dobit će šest mjeseci dodanog staža. A one koje odu u mirovinu po novom zakonu dobit će 12 mjeseci dodanog staža. Imamo dakle ogromnu diskriminaciju”, kazao nam je glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Igor Knežević prije nego što je nacrt novog zakona pušten u savjetovanje.

On ističe da se novim zakonom diskriminiraju žene – majke i posvojiteljice – koje su već u mirovini.

“Radi se o velikoj nepravdi”

Knežević je prošloga tjedna bio na predstavljanju ključnih mjera novog Zakona.

“Nakon što je ministar Piletić održao prezentaciju, mi smo ponovili naš stav da se radi o velikoj diskriminaciji. Čak se i Veselko Gabričević, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika i saborski zastupnik složio s našim stavom pa je zamolio ministra da se do izglasavanja zakona ispravi ta nepravda”, kazao nam je glavni tajnik Sindikata umirovljenika.

Jesu li mirovine u opasnosti zbog Trumpovih carina?

Kao kompromisno i prijelazno rješenje, Sindikat umirovljenika Hrvatske je predlagao da se svim majkama umirovljenima nakon 1999. prizna šest mjeseci dodanog staža po djetetu pa da se za dvije-tri godine novim izmjenama i njima povisi na 12 mjeseci.

Diskriminacija unutar diskriminacije

Inače, dio Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji govori o neizravnoj diskriminaciji, kaže da ona “postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati”.

Štoviše, Ustavom se u članku 90. stavku 5. dozvoljava retroaktivna primjena pojedinih odredbi zakona, a u SUH-u smatraju da je ovaj slučaj podložan primjeni tog članka.

“Najveći problem ovih izmjena Zakona je što nije riješen jedan problem diskriminacije, a već je unutar toga stvorena dodatna diskriminacija jer se stvaraju tri kategorije umirovljenih majki”, rekao nam je glavni tajnik Sindikata umirovljenika.

“Vlada bi trebala ispraviti tu nepravdu”

O ovoj temi oglasile su se i neke umirovljenice-majke na tematskoj Facebook stranici Sindikata umirovljenika ‘Pokret protiv siromaštva starijih osoba‘.

“Zbilja diskriminatorno i bezobrazno. Kakva je razlika između mene koja sam otišla u mirovinu 2015. i onih žena koje su se umirovile 2019., četiri godine kasnije”, zapitala se jedna.

Prosječna mirovina “nema veze s istinom”: SUH otkriva koliko iznosi ona medijalna

Druga je, pak, napisala: “Svi koji su otišli u mirovinu nakon 1999. godine oštećeni su. I onda opet diskriminacija 2019. kada se majčinstvo počelo uračunavati u staž novih umirovljenika. To bi Vlada svakako trebala razmotriti i ispraviti tu nepravdu za sve umirovljene nakon 1999. jer ove mirovine koje danas dobiva velika većina ljudi s 30-40 godina staža su ponižavajuće.”

“Imat ćemo tri generacije majki od kojih najstarija (baka) nije dobila ništa staža na rođenu djecu, majka je dobila šest mjeseci, a unuka će dobiti 12 mjeseci”, dodala je treća.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok