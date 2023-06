Novi skandal potresa bolnicu Sveti Duh: “Mislim da je riječ o obračunavanju”

Podijeli :

Još jedan skandal potresa Kliničku bolnicu Sveti Duh u Zagrebu. Opet sumnjiva smrt u hitnoj pomoći, ali ovoga puta ne u čekaonici, već u boksevima. U bolnici poručuju da je u tjeku unutarnji nadzor, a sve će provjeriti i zdravstvena inspekcija.

Iz ureda ravnateljice Svetog Duha poručuju da neće davati izjave za medije sve dok ne završi interni nadzor. Procjena je da bi mogao trajati desetak dana. Reakcija za sada nema ni od Grada Zagreba.

“S obzirom da je u tijeku provođenje internog nadzora bolnice da se provjeri je li bilo kakvih propusta, više informacija moći ćemo dati nakon što završi postupak nadzora. Izražavamo sućut obitelji preminule pacijentice.”

A 62-godišnja pacijentica došla je na hitnu zbog uganutog zgloba. Nakon pregleda i snimanja, čekala je završetak liječničke obrade u boksu gdje se ugušila jedući pecivo. Kad su je pronašli bilo je već kasno.

Nesretan slučaj ili ozbiljan medicinski propust?

Da je gospođa došla zbog uganutog zgloba, mislim da nije bilo medicinske indikacije da se nju posebno prati tako da se bojim da se radi o nesretnom slučaju, mislim da nije bilo većeg propusta s medicinske strane.

Ministarstvo zdravstva je poručilo kako zdravstvena inspekcija u Sveti Duh opet stiže sutra.

“Ja osobno doista ne mogu shvatiti što se tamo događa. Međutim, vjerujem da će mi inspekcija dati informaciju što se doista tamo desilo. Kao što sam i jutros rekao, mi nismo zaprimili nikakav izvještaj o neželjenom događaju, što smo trebali zaprimiti”, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš najavljuje da će postupati dalje ovisno o nalazima inspekcije. “Moram isto tako reći da bolnu smrt se može očekivati i u nekim okolnostima van bolničkih. Međutim, kad se to dogodi u bolnici tjekom čekanja na daljnju obradu, smatram krajnje neprimjerenim.”

Nije prvi skandal u ovoj bolnici

A stranački kolege zagrebačkog gradonačelnika u saboru također čekaju rezultate istrage – što se dogodilo na Svetom Duhu.

“Svakako mislim da se sve treba istražiti kako bi se vidjelo je li to bilo moguće prevenirati, je li u pitanju neki propust i kako to možemo izbjeći u budućnosti ako je tako bilo. Velim, kad dođe unutarnji nadzor moći ćemo, sigurna sam, konkretnije to komentirati”, rekla je Ivana Kekin (Možemo!).

O hitnoj pomoći na Svetom Duhu već se pričalo početkom godine zbog smrti dvoje pacijenata u čekaonici. Javnost su potresle i slike iz mrtvačnice i postavlja pitanje što se to događa u toj bolnici.

“Zabrinjava što se koliko vidimo iz medija zadnjih mjeseci dosta toga nezgodnoga dogodilo na Svetom Duhu. Otvara se pitanje, je li to pitanje medijske prezentacije i pritiska na bolnicu Sveti Duh iz nekog političkog razloga ili je doista baš na Svetom Duhu tako splet nesretnih okolnosti se dogodilo”, kazao je

Ivan Bekavac, predsjednik zdravstvenog savjeta stranke Most.

“Mislim da je zapravo riječ o obračunavanju ili unutar bolnice ili o nekom političkom obračunavanju i da se kroz pokušaj diskreditiranja uprave bolnice pokušava diskreditirati i gradska vlast i da je to zapravo razlog zašto toliko događaja dolazi iz te bolnice”, tvrdi Belina.

A trebalo bi se i istražiti i analizirati kakva je uopće organizacija hitnog prijema u hrvatskim zdravstvenim ustanovama.

