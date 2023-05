Podijeli :

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec u N1 Studiju uživo komentirala je aktualna događanja vezana uz bolnicu Sveti Duh, otkrila je po čemu se Zagreb danas razlikuje u odnosu na vrijeme kad je šef bio Milan Bandić, a osvrnula se i na planove oko vrtića.

Na pitanje je li ravnateljica bolnice Sveti Duh bila upozorena na problem iako je u izjavama medijima govorila da nije znala za odlaganje pokojnika na pod, Danijela Dolenec je rekla:

“Prošle godine u srpnju bio je dopis s patologije s upozorenjem da mrtvačnica nije dostatnih kapaciteta. Temeljem toga i osobnog uvida od strane ravnateljice pokrenut je niz akcija za izgradnu nove mrtvačnice, to je trajno rješenje. Činjenica je da bolnica ima pravilnik da je najstrože teška povreda dužnosti da u bilo kojem trenu pokojna osoba bude na podu. Nekad je očito bilo propusta od strane te službe, za to nema opravdanja. To je od početka ovdje tema. No ona nije znala da se krši pravilnik. Netko je pustio snimku tvrdeći da je to bolnica Sveti Duh, ali samo u mjesec dana prije toga je triput bila inspekcija u bolnici.”

“Ana-Maria Šimundić je osoba visokog integriteta. U godinu i pol dana je naišla na ogromne pritiske, mislim da je samo u godinu dana bilo 20 inspekcija, prijavili su je i da se ne može više dobiti plastični beštek. Po meni ona je kompetentna ravnateljica koja na prvom mjestu ima interes bolnice”, istaknula je Dolenec.

Otkrila je i da ravnateljica nije članica stranke Možemo.

Dotaknula se i slučaja u Općoj bolnici Sisak u kojoj su dvije stare, nepokretne pacijentice smještene na isti krevet, a ravnatelj je u prvim izjavama govorio da su obje pacijentice dobro iako je jedna od njih brzo nakon incidenta preminula.

“Ne može se reći da Šimundić nije govorila istinu. Ne prikazuje situaciju ružičastom. Ako je informirana prošlog ljeta da se to događalo i onda je postupala, dala upute da se to ne smije događati, šef patologije je rekao da se to nije dogodilo, napravila je sve što je mogla. Policija treba utvrditi detalje, ali ne isključujemo da je sabotaža jer mi nemamo točne informacije kad je video snimljen, gdje… Vjerojatnije je da je u bolnici nekad pokojnik stavljen na pod što je grubo kršenje pravila.”

Oko 1.500 kazni za neodvajanje otpada, 500 mjesta više u vrtićima

Govoreći o novom modelu odvoza otpada u Zagrebu rekla je da je dosad naplaćeno oko 1.500 kazni, ali i da je 50 posto manje kontejnera na javnim površinama. Spomenula je i problem prometne zagušenosti i istaknula da imamo najveći broj automobila na broj stanovnika u Europi.

Na kraju su se dotaknuli i goruće teme vrtića. Upisi počinju 24. svibnja.

“Prošla vlast je radila puno projektne dokumentacije dodvoravajući se biračima bez investicija. Ako ne osigurate između 15 i 20 milijuna kuna za izgradnju vrtića, neće se izgraditi. Te pretpostavke smo mi osigurali iz proračuna za gradnju vrtića. Društveni centar Paromlin je najveća kapitalna investicija u našem mandatu”, rekla je zamjenica gradonačelnika, a na pitanje kad će sva zagrebačka djeca moći upisati vrtić, dodala:

“Najvažnija mjera je izgradnja novih vrtića. Šest je u izgradnji, za još 12 su ugovorena sredstva, a vežemo uz to i bolje uvjete na tržištu rada. Povećali smo plaće želeći privući zaposlenike jer nam treba puno novih ljudi. Samo to stoji oko 70 milijuna eura povrh onoga što Zagreb izdvaja za vrtiće. Imat ćemo u idućih godinu dana 550 natječaja za osobe koje su zaposlene na određeno.

S Ministarstvom raspravljamo postoji li opcija da škole preuzmu predškolske skupine vrtića, ali to je tek u razmatranju. To nije mjera koja će riješiti problem. Sad su upisi, 24. svibnja počinju. Imamo novi zakonski propis koji kaže da djeca 4+ imaju prednost i s obzirom na izmjenu mjere roditelj odgojitelj veći je interes. Ne znam koliko će djece ostati neupisano. Kad krenu upisi, transparentno ćemo komunicirati situaciju. Dio vrtića će biti gotov najesen pa ćemo imati oko 500 mjesta više u vrtićima. Ove jeseni se sigurno neće moći upisati sva djeca s uvjetima, ali kroz dvije godine ćemo omogućiti univerzalnu dostupnost vrtića u Zagrebu.”

