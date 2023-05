Velike promjene za iznajmljivače, ali i same turiste: Pogledajte o čemu je riječ

Podijeli :

Kada na snagu stupi novi Zakon o turizmu općine i gradovi moći će sami odrediti koliko žele apartmana, hotela, kampova i kuća za odmor na svom prostoru i sukladno tome će dozvoliti ili neće dozvoliti daljnje izdavanje kategorizacija, piše u četvrtak Jutarnji list.

No, nitko to neće moći raditi provizorno ili kako mu se prohtije. Niti će to biti retrogradno za već izdane kategorizacije. U novom će zakonu biti navedene sve mjere i načini te kriteriji kako bi svaka destinacija i županija mogle vidjeti i precizno izračunati kakvo im je trenutno stanje na terenu i što trebaju poduzeti. I ne samo to, odredit će se i kakvi su kapaciteti potrebni.

Možda će se negdje dozvoliti samo kategorizacija smještaja s pet zvjezdica. Isto tako, dat će se mogućnost da se ulazak u neke gradove ili mjesta dodatno “naplaćuje” po turistu kroz ekološki turistički doprinos koji će se plaćati uz boravišnu pristojbu.

Trenutno nešto slično već ima Dubrovnik. Primjerice, ako se u Plitvičkim jezerima, Motovunu ili nekoj drugoj destinaciji pokaže da bi bilo poželjno da ga uvedu, oni će to propisati, a zakon će propisati koliko taj doprinos maksimalno može iznositi. To se prije svega odnosi na jednodnevne turiste koji opterećuju destinaciju.

Isto tako, moći će se preusmjeravati turistički tokovi. Primjerice, ako neka destinacija uvidi da su joj prenapučene plaže, turističke će zajednice kroz svoje planove upravljanja odrediti kamo i na koji način će se preusmjeriti “višak” turista. Moći će se i zabraniti prekomjerni ulazak autobusa ili automobila u starogradske jezgre.

Znat će se i kakvi se restorani i barovi mogu nalaziti, primjerice, na rivi ili u glavnoj ulici nekoga grada. Gradovi i općine moći će odrediti da u nekoj ulici mogu biti samo restorani visoke kvalitete pa se tu neće, primjerice, moći otvoriti fast food.

Najavila nam je to ministrica turizma Nikolina Brnjac koja već duže vrijeme sa suradnicima priprema ovaj zakon koji će u Europi biti jedinstven jer će se prvi put jedna zemlja uhvatiti zakonski u koštac s problemima održivosti, piše novinarka Jutarnjeg lista Barbara Ban.

