Novica i Nikola Petrač porekli sve optužbe u aferi Beroš

Zeljko Lukunic/24sata/PIXSELL

Novica i Nikola Petrač ispitani su u USKOK o sumnjama da su sudjelovali u namještanju natječaja za skupu robotsku opremu za bolnice. Nakon ispitivanja odvjetnici Petrača dali su izjavu za medije i istaknuli da njihovi klijenti negiraju krivnju.

“Moj klijent je iznio obranu, u toj obrani je porekao učin onih kaznenih djela za koje ga se u ovom trenutku sumnjiči. Jasno je istaknuo kako nije činio ništa protuzakonito niti protupravno. O daljnjem tijeku postupka odlučit će USKOK, a s obzirom na to da smo mi danas zaprimili rješenje kojim su dosadašnje dvije istrage, istraga EPPO-a i istraga USKOK-a, spojene u jednu. Mi smo od danas u posjedu cjelokupnog spisa predmeta na način da se možemo upoznati s dokaznom građom koja se prilaže”, rekao je odvjetnik Novice Petrača Fran Olujić.

Novica i Nikola Petrač uskoro će biti ispitani u USKOK-u

Olujić je naveo da ne smije otkrivati detalje spisa: “Koliko je meni poznato riječ je o dvije kutije spisa, spis je očito opsežan.”

Odvjetnik nije mogao potvrditi autentičnost poruka: “Nisam bio u prilici sve pregledati, a i da sam pregledao ne smijem vam to potvrditi.”

Olujić kaže da nema nikakvih informacija o Hrvoju Petraču. Istaknuo je i koje daljnje korake očekuje: “Očekujem da će USKOK u što je mogućem kraćem roku provesti istragu. Oni su započeli s ispitivanje svjedoka, sada se spaja popis svjedoka iz njihovog spisa s popisom svjedoka iz spisa EPPO-a. Započeto je ispitivanje svjedoka, a naš je interes da to bude završeno što prije. ”

U odnosu na Novicu Petrača radi se o 25 svjedoka: “Određen mu je istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, s čime se mi ne slažemo jer je on neosuđivan, protiv njega se ne vodi drugi postupak, nije imao svojstvo odgovorne osobe niti jednog trgovačkog društva koje se ovdje spominje. Možda i ono najvažnije od svega, sve i kada bi se htjelo kazneno djelo se ne može ponoviti zbog činjenice da one osobe koje su bile odgovorne osobe, to više nisu, mislim na ministra i na ravnatelja bolnice.

“Njega se u ovom trenutku sumnjiči za jedno kazneno djelo pomaganja u davanju mita u sastavu zločinačkog udružena te tri kaznena djela pomaganja u pranju novca u sastavu zločinačkog udruženja”, dodao je Olujić.

Marijana Tomić odvjetnica Nikole Petrača rekla je da je Petrač iznio obranu te da negira krivnju: “Ne bih dalje o sadržaju dokaznih radnji, svi znamo kako stvari stoje.”

