Ekonomski analitičar Damir Novotny bio je gost Novog dana.

Na pitanje jesu li nove Vladine mjere ekonomske ili političke, Novotny kaže kako su to mjere političke ekonomije, a ne ekonomske politike. “U smislu ekonomske politike, Vlada se ne bi trebala miješati, ne vidim zašto bi sad Vlada intervenirala na bilo koji način i stvarala nove neravnoteže. Mi stvarnih podataka o ekonomskoj ugroženosti kućanstava nemamo, to je govorio i ministar financija i premijer. Mi nemamo socijalnu sliku ni podatke o tome tko je ugrožen”, govori.

“Vladine politike se ne smiju miješati u tržišne odnose nego pomoći onima kojima treba pmoći. Vladi bi bilo bolje da ovo vrijeme iskoristi za strukturne reforme, kao što radi Macron u Hrvatskoj”, kaže i dodaje kako ne postoje više tako snažne mjere koje bi Vlada mogla uvesti, a da izazove pobunu. Kaže i kako nijedna članica eurozone nije direktno utjecala na cijene. “Intervencijama ne možete smanjiti inflatorne pritiske, dodavanjem novca kućanstvima možete samo potaknuti”, kaže.

“Mjere koje nemaju podlogu u socijalnom aspektu, a priznali su i ministar i premijer da nemamo jasnu sliku tko je ugrožen, a tko nije, mislim da čine veću štetu nego korist”, kaže. Objašnjava i da je samo Hrvaska vlada intervenirala u cijene i da bi se premijer trebao zapitati zašto su cijene u drugim zemljama više.

Novotny kaže da bi rekao da mjere imaju smisla da se išlo na smanjivanje poreza na dohodak, povećanje mirovina.. “Tada bi se moglo govoriti o strukturnim promjenama, uvođenju nacionalne mirovine, ukidanje poreza na mirovine…”

Na pitanje što je će biti za šest mjeseci ili godinu kad se mjere završe i kad se zemlja suoči sa stvarnim cijenama Novotny kaže: “To je pravo pitanje, ne može vlada beskonačno kontrolirati cijene. Predstavnik opozicije, bivši ministar financija je rekao da će inflacija trajati dvije godine. Rekao bih dva, tri desetljeća. Iluzorno je očekivati da će se inflacija zaustaviti sljedeće godine. Stopa će biti niža, ali se inflacija neće zaustaviti. Ovo razdoblje nulte inflacije koje je trajalo dva, tri desetljeća je iza nas, neće se više ponoviti, toga nikad nije bilo u povijesti.”

“Vladi bi bilo pametnije da polako dovodi cijene do tržišne razine, za kućanstva govorim. Dosad su kućanstva plaćala najnižu cijenu struje. Kućanstva se jednostavno moraju naviknuti na više cijene, ako želimo rast blagostanja. Ako zamrzavamo cijene, zamrzavamo blagostanje. To je vrlo, vrlo opasno za budući ekonomski rast. Potrošači su racionalni, ako dižete cijene, manje će trošiti. Ne smijete mjerama Vlade utjecati na tržišne odnose, to nitko ne radi, vladine politike moraju pomagati onim socijalnim grupama koji trebaju pomoć. Ali ne smijete onim grupama koje npr. rentiraju imovinu i tako ostvarajuju velike dohotke davati još više”, govori.

Vlada je mogla predložiti mjere poreznog rasterećenja, ne samo dohotka, nego i rada i kapitala, objašnjava Novotny. On kaže kako ne postoji razlog da mali poduzetnici plaćaju 10 posto ili više poreza. Dodaje kako se mora smanjiti poreze na dohodak, ali i PDV, koji Vlada, kaže, nikako ne spominje. “Nemamo jedinstvenu stopu PDV-a na hranu. Ove pojedinačna smanjivanja stope PDV-a na neke proizvode ne mogu se preliti na cijene, to se nikad nije dogodilo. Ako dižete stopu PDV-a, to se odmah prelijeva na cijene, i to u stopostotnom obliku”, kaže.

Navodi i kako smatra da je nužno rasteretiti plaće, smanjiti porez na dodhodak. “Ako to Vlada ne učini, naši će ljudi masovno otići na rad u Sloveniju i Austriju”, kaže.

Govoreći o cijenama goriva, Novotny kaže: “Vlada se voli time baviti, ali za tim nema više nikakve potrebe. Vlade Slovenije i Austrije su smanjile porezno opterećenje, spminjem ove zemlje jer se mi približavamo tom ekonomskom području. Vidim da u tim zemljama cijene goriva padaju jer su cijene nafte u padu već mjesecima. Doći će do stabilizacije što se goriva tiče, ne treba se Vlada previše baviti time. U turističkoj sezoni to nema nikakvog smisla”, kaže i dodaje kako je vjerojatno da će Vlada “u sezoni potpuno odustati od kontrole cijena goriva”.

INA i MOL preuzimaju OMV?

Nonvotny objašnjava da je OMV austrijska kompanija koja još uvijek posluje i u Hrvatskoj i u Sloveniji.

MOL i INA korak su bliže preuzimanju OMV-a Slovenija

“OMV se odlučio povući iz maloprodajnog poslovanja. Benzinske crpke su se pretvorile u male minimarkete, a OMV se odlučio fokusirati na preradu nafte, a maloprodaju prepušta koncesionarima ili kompanijma koje se i dalje bave distribucijom, poput INA-e. Zo je smisao te transakcije. INA i MOL će nakon obnavljanja rafinerije u Rijeci imati tri velike rafinerije i to će zahtjevati širenje distribucijske mreže. To je smisao te odluke”, objašnjava.

Na pitanje o povećanju uvoza iz Rusije, analitičar pojašnjava da je teško reći o čemu se radi. “To je uvijek pitanje, sankcije nikad nisu u kratkom roku zaustavile bilo koga, ali u dugom roku će one oslabiti rusku ekonomiju”, govori objašnjavajući da smo taj scenarij vidjeli na Kubi, Koreji, Iranu… Dodaje da je u današnje vrijeme teško provoditi sankcije.

Bankrot američke banke

Propast velike američke banke koja je ovog vikenda poljuljala poslovanje na burzama neće imati nikakve dalekosežne posljedice na gospodarstvo, govori. Objašnjava da je banka ulazila u visoke rizike i nudila visoke kamate koje je morala platiti, ali je očekivala i velike prinose. Kad tih prinosa nije bilo, ona je preko noći došla u probleme.

