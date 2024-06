Obitelj kojoj je poplavljena kuća optužuje, Hrvatske ceste za N1 pojašnjavaju o čemu se radi

Podijeli :

Nevrijeme praćeno obilnom kišnom oborinom zahvatilo je u petak navečer grad Jastrebarsko i okolicu te područje grada Pregrade, općinu Hum na Sutli, mjesta Prišlin, Grletinec i Druškovec Humski, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Poplavljena je i industrijska zona u Pregradi te je došlo do izlijevanja potoka Kostelina na prometnicu D 206, dionica Pregrada – Hum na Sutli, koja je do daljnjega zatvorena za sav promet.

“Nastradali su poslovni prostori, stambeni prostori, radiona, četiri do pet osobnih automobila, tri kamiona, popratni skladišni prostori…sve je nastradalo. Katastrofa, što reći. U jako kratkom roku, u roku od sat vremena možda, nagli nalet kiše i poplava. Međutim, ništa što se nije moglo očekivati jer upozoravamo na ovaj problem zadnjih četiri do pet godina, da će se to dogoditi. Mi imamo poplave nakon svake kiše”, ispričao je našoj Vanji Kranic Dominik Javorić, stanovnik Druškoveca Humskog.

Ovo su komentirali iz Hrvatskih cesta.

“Hrvatske ceste d.o.o., po nalogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nakon inspekcijskog nalaza iz listopada 2017. pristupile su radovima interventnog održavanja predmetnog mosta. Isti je položajno smješten kao i stari most. Zbog stanja korita vodotoka, gospodinu Javoriću je ponuđeno dopisom od 27. rujna 2021. uređenje korita vodotoka na propustu koji se nalazi na DC206 u stacionaži km 5+950, za što mu je dostavljeno tehničko rješenje u smislu izvedbenog građevinskog projekta tvrtke Trafficon d.o.o. Zagreb na uvid i očitovanje. Isti projekt odobrile su Hrvatske vode d.o.o. pod uvjetom da vlasnik nekretnine – ovdje gospodin Javorić, isti dopusti na svojoj nekretnini.

Navedeni prijedlog je u rujnu 2021. dostavljen gospodinu Javoriću poštom, s povratnicom, upravo iz razloga što se isti prethodno nije pozitivno očitovao u usmenoj komunikaciji koja je sa njime vođena.

Iz navedenog dopisa proizlazi da se predlaže da se predmetno korito uzvodno obloži kamenom u betonu, a nizvodno napravi novi armirano-betonski zid prema svoj potrebnoj projektnoj dokumentaciji koja zadovoljava pravila struke, potrebe odvodnje u projektiranim gabaritima propusnosti.

Na takvo pisano traženje i prijedlog, gospodin Javorić nije pozitivno odgovorio, kao ni na prethodna usmena traženja”, stoji u priopćenju.

