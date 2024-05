Obitelj stradalog muškarca zgrožena Banožićevim izjavama: “Nije izrazio ni sućut. Još će moj brat biti kriv”

Podijeli :



Obitelj Gorana Šarića, koji je poginuo u sudaru s bivšim ministrom obrane Marijom Banožićem, reagirala je na njegov medijski istup.

“Mogu samo reći da je to što je rekao sramotno i da je prevršio svaku mjeru tim izjavama, ali zasad nećemo detaljnije izlaziti u javnost, već ćemo se o svemu konzultirati s našim odvjetnikom i tu situaciju rješavati na sudu”, rekao je za Jutarnji list član obitelji pokojnog Gorana.

Isto je potvrdio i odvjetnik obitelji Hrvoje Šutalo.

“Obitelj je zgrožena ovim istupom i izjavama, ali još uvijek nisu spremni istupiti javno i reći sve što misle o ovom slučaju i izjavama bivšeg ministra. Vidite da ni dosad obitelj nije željela javno istupati, poštujući pravo svakoga da se obrani na sudu, ali nakon ovakvog istupa ponovno ćemo razmotriti situaciju i odlučiti se za daljnje korake”, rekao je Hrvoje Šutalo, odvjetnik iz Vinkovaca, kojeg je obitelj Šarić izabrala da ih zastupa u ovom predmetu.

Brat poginulog Gorana za 24sata je izjavio da Banožić obitelji nije izrazio ni sućut. “Još će moj brat biti kriv”, rekao je.

Podsjetimo, bivši HDZ-ov ministar je u intervjuu za RTL izjavio da nije pretjecao kamion kada se dogodila nesreće te je medije optužio da lažu u vezi pretjecanja te da frontalnog sudara nije bilo.

“Ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu.

Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar, nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da sam ja završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio”, rekao je Banožić.

Protiv Banožića je podnesena kaznena prijava za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

