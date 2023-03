Obrana Žalac traži da se poruke iz mobitela Rimac ne priznaju kao dokaz

Podijeli :

Odvjetnica Gabrijele Žalac Jadranka Sloković novinarima je nakon ročišta rekla kako odluka o optužnici protiv Žalac nije danas donesena te da će biti donesena 28. ožujka. Obrana traži izuzeće poruka iz mobitela Josipe Rimac.

“Odluka nije donesena. Bit će donesena 28. ožujka, tako da optužnica danas nije potvrđena. Nije još potvrđeno izdvajanje nezakonitih dokaza. Tražili smo da se izdvoje kao nezakoniti dokazi sve one poruke koje se nalaze na mobitelu Josipe Rimac s obzirom na činjenicu da se do tih dokaza došlo temeljem ranije provedenih dokaza za koje mi tvrdimo da su nezakoniti, odnosno da svi nalazi od onih inicijalnih, kada su određene mjere protiv Rimac, pa do svih kasnijih bili nezakoniti”, rekla je Jadranka Sloković.

“Nismo dobili uvide u inicijalne naloge pa i svi kasniji mogu biti posljedica nezakonitih dokaza. USKOK nam uvid u naloge nije dao jer se radi o povjerljivoj dokumentaciji. Od početka mjere su dvojbene”, dodala je.

“Podnesci su opširni i mi smo dali relevantnu argumentaciju”, rekla je govoreći o razlozima ne donošenja odluke o optužnici.

Podsjetimo, Europsko tužiteljstvo (EPPO) je podiglo optužnicu protiv bivše ministrice EU fondova i regionalnog razvoja u vladi Andreja Plenkovića, Gabrijele Žalac, zbog sumnje da je oštetila državni proračun i proračun EU kupnjom softvera po mnogo većoj cijeni od realne. Žalac je uhitio EPPO, koji je nastavio postupak i nakon što je USKOK zaključio da u nabavi softvera nema ničeg spornog.

Među dokazima su se našle i poruke koje je Gabrijela Žalac razmjenjivala s Josipom Rimac, nekadašnjom HDZ-ovom državnom tajnicom s kojom je bila bliska. Istražitelji su u mobitelu Josipe Rimac pronašli WhatsApp grupu u kojoj su se dopisivale o softveru u noći s 13. na 14. studenog 2017. godine. Dio poruka objavio je Jutarnji list krajem siječnja ove godine.

