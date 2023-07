Očekuje li nas poskupljenje svinjetine?

Podijeli :

Krešimir Kuterovac, predsjednik Hrvatske udruge proizođača svinja, gostovao je u N1 studiju gdje je govorio o utjecaju afričke svinjske kuge na poskupljenje svinjetine.

“Svinjska kuga ima dva efekta, jedan direktni – određni broj svinja koji se mora eutanizirati, to je mali broj životinja, možda nekih tristotinjak. Ali imamo posljedicu od naredbe o sprečavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge zbog koje se samo prošli tjedan pet tisuća manje svinja proizvelo, što je nekakvih 20 posto tjedne proizvodnje, odnosno naših potreba u našim klaonicama, što je ogroman gubitak, na neki način posredne štete, od kontrole ove bolesti.

Kuterovac kaže da možemo očekivati visoke cijene svinjetine u budućnosti”, kaže Kuterovac.

“Ako vi smanjite 20 posto proizvodnje, već se manje proizvodi i ovih 50 posto samodostatnosti past će na 40 i niže. Europa je također veliki problem, promijenila je svoju filozofiju u proizvodnji svinja unazad dvije godine i ona će prema procjeni do 2025. smanjiti proizvodnju za 35 posto i time će doći do povećanja cijene, predviđa se do 50 posto rast cijene. Hrvatska uvozi oko 50, 60 posto i ovisna je o uvoznim cijenama. Građani mogu očekivati povećanje cijene svinjskog mesa bilo da dolazi iz Hrvatske ili iz Europe”, dodaje.

