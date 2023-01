Podijeli :

Izvor: N1

Oko 13 tisuća učenika u 29 splitskih osnovnih škola od ponedjeljka će, na početku drugog polugodišta, dobiti za vrijeme školskog odmora besplatan obrok koji im je posebnom mjerom omogućila Vlada.

Pročelnik Službe za društvene djelatnosti Splita Mario Negotić nedavno je pojasnio kako su škole zadužene da u prijelaznom razdoblju osiguraju ‘marende’ za svoje učenike, ovisno o svojim mogućnostima dok će Grad Split paralelno provesti javnu nabavu kako bi djeca u svim osnovnim školama, u što skorije vrijeme dobila tople obroke.

“Ravnateljima smo dali nalog da od ponedjeljka učenicima osiguraju besplatne obroke. Oni koji imaju uvjete omogućit će topli obrok, dok od svih ostalih očekujemo da učenicima osiguraju suhu marendu – sendvič, voće i mliječni obrok. Ravnatelji su nam potvrdili da će obroci u svim školama u ponedjeljak biti spremni i to je u ovom trenutku najvažnije. Nakon što prikupimo troškovnike škola i okončamo postupak javne nabave, svi će učenici dobiti tople obroke”, kazao je Negotić.

Napomenuo je kako je grad Split osnivač ukupno 29 osnovnih škola od kojih njih 19 imaju kuhinje, no samo ih je devet osposobljeno za kuhanje toplih obroka i to isključivo za učenike od 1. do 3. razreda koji su korisnici produženog boravka. Preostalih deset škola imaju čajne kuhinje i organiziranu dostavu obroka za učenike u produženom boravku, a takav način prehrane koja uključuje tri obroka koristi 1500 od ukupno 13 tisuća učenika.

Negotić je istaknuo i da većina splitskih osnovnih škola imaju problem nedostatka kuhinja kao i nedovoljne opremljenosti postojećih za pripremu hrane. Također nemaju niti dostatan kadar kao ni blagovaonice. Uz to im je potrebno uvođenje Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sustava ili osiguravanje zdravstveno ispravne hrane u škole, kao i izmjena internih akata škola.

Spremne škole u Rijeci

Sve osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka spremne su provoditi odluku Vlade o podjeli besplatnih obroka učenicima osnovnih škola te će svako dijete koje to želi moći dobiti jedan besplatni obrok u školi u iznosu od 10 kuna, doznaje se iz Grada Rijeke.

Svih 25 osnovnih škola s više od 8000 učenika, vladinu će odluku početi provoditi uvažavajući i prilagođavajući način provedbe svojim specifičnosti, navodi se iz gradske uprave. Specifičnosti škola se odnose na razlike u broju učenika i organizaciju prostora, dodaje se.

U tim školama su zadovoljeni svi osnovni preduvjeti pripreme i posluživanja obroka. U četirima riječkim osnovnim školama se mogu samostalno pripremati i kuhati topli obroci, a u ostalima će se, zbog veličine raspoloživih prostorija, moći posluživati isključivo gotovi obroci.

“U prvom mjesecu provedbe pokazati će se svi izazovi ovog modela. Na to ćemo, kao osnivači škola, u suradnji s ravnateljicama i ravnateljima koji su u najkraćem mogućem roku pripremili sve za provedbu ovog projekta, nastojati promptno reagirati”, ističe se iz Grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija (PGŽ) je pak osnivač 32 osnovne škole na svom području, a nastavu u njima polazi 9784 učenika. Prema informacijama tih škola, besplatne obroke od početka drugog polugodišta primat će 9437 učenik, ili 96,5 posto, doznaje se iz Primorsko-goranske županije.

Do sada je u osnovnim školama kojima je osnivač PGŽ obroke primalo 4389 učenika, ili 45 posto, a cijena po obroku je bila između osam i 12 kuna.

Sve 32 županijske matične škole imaju kuhinje, a od njih je 24 u mogućnosti pripremati obroke u školama. Samo nekoliko područnih osnovnih škola nema kuhinju, navodi PGŽ.

“Ne očekujemo poteškoće vezane uz organizaciju podjele obroka u školama, ako Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri poslane zahtjeve za zapošljavanje 12 kuharica ili kuhara”, zaključuje Primorsko-goranska županija.

Na području te županije je 60 osnovnih škola šest osnivača.

