Podijeli :

Izvor: N1

Građani oprez - lažni euri, poručili su u utorak iz policije i upozorili kako zadnjih dana primaju više dojava da prevaranti umjesto originalnih eura za plaćanje koriste filmske rekvizite novčanica u toj novoj hrvatskoj valuti.

Iz brodsko-posavske policije navode više slučajeva kada su prevaranti kao sredstvo plaćanja koristili filmske rekvizite novčanica u eurima, na kojima je ispisano: “Souvenir production”, odnosno “This is not legal it is to be used for motion props”.

Primjer (gornja novčanica je lažna, donja je prava):

Savjeti HNB-a: Novčanicu osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri

Za lakšu provjeru autentičnosti novčanica, HNB preporučuje četiri koraka – osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.

HNB savjetuje: U 4 koraka provjerite je li novčanica eura prava ili lažna

Građani su pozvani da osjete papir i reljefnost novčanice, pogledaju je prema svjetlu i provjere ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku te prozor s portretom.

Kako bi provjerili njihovu originalnost, euro novčanicu mogu nakrenuti i provjeriti hologram, brojku koja mijenja boju, sjajnu traku i prozor s portretom.

Na novčanicama postoji i mikro pismo koje se provjerava korištenjem povećala, a dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe, zaključuju u policiji i građane obavještavaju da detaljne video upute i fotografije mogu vidjeti na stranicama HNB-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Dvije kovanice jako sliče euru i koriste se za prevaru. Budite na oprezu! Ubila muža, presvukla ga, promijenila tepihe i zvala policiju Gdje je najbolje mijenjati kune u eure? Neki naplaćuju naknade, oglasio se HNB