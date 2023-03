“Odala se skitnji”: Žena uhićena jer je spavala u hodniku Komunalca

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL / Ilustracija

Žena (45) je zatečena oko pola sata iza ponoći kako spava na podu zgrade. Policija ju je uhitila, a sutkinja osudila zbog skitnje.

Prema presudi, 45-godišnjakinja je u listopadu 2022. oko 0.30 sati u hodniku zgrade u Varaždinskim Toplicama “počinila prekršaj skitnje tako da je došla u nezaključani prostor zgrade, gdje je ležala na prostirci rasprostrtoj na opločenom hodniku te je kod sebe imala torbu sa odjevnim predmetima”, prenosi Danica.

“Odbila je mogućnost odlaska na kućnu adresu navodeći kako je vani hladno i da se došla ugrijati, dakle, odala se skitnji“, zaključila je sutkinja.

Žena je kažnjena s 40 eura, ali kaznu ne mora platiti jer je jedan dan zadržana u policijskom pritvoru. Na sudu se branila kako nije spavala na ručniku, već je došla vidjeti radno vrijeme komunalnog društva. Rekla je da ima stan u blizini u kojem živi sama.

Te noći je, kaže, bila ispred ulaznih vrata komunalnog društva “Forum” u Varaždinskim Toplicama, a vrata su pokraj zgrade iz koje je upućen poziv ženske osobe policiji da ona tamo spava.

Policija traga za vozačem ovog skupocjenog Mercedesa i traži pomoć građana Sedam savjeta policije kojih se trebate pridržavati

“Trebala sam to jutro otići u komunalno društvo i odnijeti im dokumente, pa sam navečer otišla da provjerim radno vrijeme. No, došla je policija i pitala me šta tamo radim. Nisam ležala, već stajala pokraj ulaznih vrata komunalca. Nije istina da se skitam jer imam svoju kuću u kojoj imam i vodu i struju i nema potrebe da okolo spavam. Prije toga bila sam u pizzeriji gdje sam večerala, a nakon toga išla sam vidjeti radno vrijeme komunalnog društva”, branila se žena.

No, policajka koja je bila na intervenciji svjedočila je kako su tamo nakon dojave “u nezaključanom haustoru zgrade zatekli žensku osobu koja je spavala na ručniku koji je bio na podu hodnika zgrade”.

Probudila se kad je došla policija koja ju je zamolila da izađe iz hodnika van. Sa sobom je imala veću vreću u kojoj se nalazila odjeća, manju vrećicu u kojoj je bila torbica s higijenskim proizvodima, te Nescaffe kavu u vrećici, kao i torbu.

“Rekla nam je da ima sastanak u komunalnom društvu u 7 ujutro, a koje se nalazi u istoj zgradi te ima poseban ulaz. Ponudili smo joj da je odvezemo na adresu njenog prebivališta, ali rekla je da nema potrebe jer se onda opet mora vraćati radi sastanka.

Rekla je da će biti tu ispred na drvenoj klupici i pričekati jutro. Vratili smo se nakon 15-ak minuta i opet je zatekli u hodniku. Kako je ona opet inzistirala da tu pričeka jutro, odveli smo je u policijsku postaju. Koliko mi je poznato, ona nikad nije zatečena da prosi novac od drugih”, zaključila je policajka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ugledni odvjetnik ubio suprugu i sina. Pogubio ih iz neposredne blizine Skriveni troškovi od kojih boli glava: Koliko vas stvarno košta vaš automobil? Tomašević smijenio direktora Vodoopskrbe i odvodnje