Odgajateljica u zagrebačkom vrtiću djeci lijepila usta selotejpom i vezala im ruke?

Unsplash / Ilustracija

Strašan slučaj potresa jedan zagrebački dječji vrtić. Zabrinuti tata javio se prošli tjedan redakciji portala Zagreb.info te im ispričao da u vrtiću u zagrebačkom kvartu Trnsko, koji pohađa i njegovo dijete, radi odgajateljica koja djeci lijepi usta selotejpom. Ubrzo nakon javila im se jedna majka te ustvrdila da je se doista događa i da postoji dokaz.

“Ja sam samoinicijativno prijavila slučaj prosvjetnoj inspekciji koja je donijela zaključak da se to stvarno dogodilo mom četverogodišnjem sinu i još jednom dječaku iz grupe. Također, ravnateljica me pozvala na razgovor kako je utvrđeno internom inspekcijom da je slučaj istinit. Nakon toga je odgajateljica otišla na bolovanje, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama”, ispričala je majka za Zagreb.info.

Kaže da je saznala i da je na Vijeću vrtića odlučeno da će se ta odgajateljica vratiti na posao.

“Ja sam se malo potrudila i javila se svim institucijama, od vrtića, pa sve do grada. Nitko mi nije dao jasan odgovor i svi samo prebacuju lopticu. Stvarno se bojim za svoje dijete, ne želim da ta osoba čuva moje dijete’, dodala je te istaknula da od samog početka otkada je dijete krenulo u vrtić s tom odgajateljicom ‘nešto nije u redu’. Ta teta je od početka bila osoba koja nije imala prevelike empatije, nikada nije imala osmijeh na licu i nije previše komunicirala. No, s obzirom da se moj sin nikada nije žalio, nisam oko toga radila problem. Sve do travnja ove godine, kada se jedna mama preko grupnog e-maila požalila da postoji problem.

Odmah su se nadovezali i drugi roditelji sa sličnim pričama. Navodno je vezala i ruke drugoj djeci kada su bila neposlušna. Nekim curicama je lijepila jastuke oko trbuha te su tako morale sjediti u kazni. No, to ništa nije dokazano, osim ovog mog slučaja oko selotejpa”, priča majka.

O cijelom slučaju Zagreb.info je pitao ravnateljicu Melinu Vučak koja je kratko odgovorila:

“Vrtić je postupio po svim protokolima, obavijestio sve nadležne institucije, te su izvidi još u tijeku i prema svim postupanjima, vrtić će pružiti podršku unutar svojim ovlasti”. Nije željela komentirati kada će se i hoće li se sporna odgajateljica vratiti na posao.

Portal je ranije kontaktirao s Gradom Zagrebom, odakle su odgovorili: “Grad Zagreb osuđuje svaki oblik neprimjerenog postupanja, no detalje navedenog slučaja nismo u mogućnosti iznositi budući su postupanja nadležnih institucija još uvijek u tijeku. Ovisno o njihovim rezultatima uslijedit će daljnji koraci”.

