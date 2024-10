Fuchs povodom Dana učitelja upozorio na problem: “Zbog toga nikad nije bilo više odgoda upisa”

Podijeli :

N1 / Vesela Šegvić Kordić

Svečana dodjela nagrada najuspješnijim hrvatskim odgojno-obrazovnim djelatnicima u školskoj godini 2023./2024. održana je u ponedjeljak povodom Svjetskog dana učitelja, a novčanom nagradom od 1327 eura bruto nagrađeno je 513 odgojno obrazovnih djelatnika iz cijele Hrvatske.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs čestitao je dobitnicima nagrada, ali i svima ostalim Svjetski dan učitelja te naglasio da se u njegovom mandatu ulažu velika novčana sredstva u infrastrukturu odgojno obrazovnih ustanova i materijalnog statusa učitelja, nastavnika i odgajatelja.

“Ukupna ulaganja će se kretati negdje oko 2, 7 milijardi eura. Upravo kreću intenzivne aktivnosti vezane za gradnju. Cilj nam je da sve škole u Hrvatskoj rade u jednoj smjeni i da sva djeca imaju jednake uvjete obrazovanja, a nastavnici kreativnije i ljepše radno okruženje.”

Zbog mobitela odgoda upisa

Ministar je rekao da je pandemija covida i online nastava ostavila posljedice na psihofizički razvoj djece i da je sve to usko povezano i s pretjeranom upotrebom ekrana i mobitela. Podsjetio je da nikada nije bio već broj odgoda za upis učenika u prve razrede osnovne škole te da je broj takve djece narastao gotovo duplo u odnosu na razdoblje od prije 15-ak godina.

“Puno se priča o tome da treba zabraniti mobitele u školama, ali smatram da to nije problem jer učenici ne smiju koristiti mobitele za vrijeme nastave. Mogu ih koristiti za vrijeme odmora i to je kad se zbroji najviše 45 minuta dnevno. Škola ako hoće može i to zabraniti. Ali što je s onih 16 sati koje učenici provode izvan škole?”, rekao je Fuchs te dodao da je to problem u koji će se morati uključiti ne samo nastavnici nego i roditelji i šire.

Čestitao je odgojno obrazovnim djelatnicima i na svemu onome što čine dodatno, izvan svojih zaduženja. Poručio je učiteljima i nastavnicima da se ne libe prijavljivati eventualne pritiske, ako im se dogode tijekom rada.

Vesni Stipić četvrta nagrada!

Učiteljici Vesni Stipić iz OŠ “Nikola Hribar” iz Velike Gorice, ovo je četvrta nagrada, rekla je da joj je nagrada potvrda da Ministarstvo prepoznaje dodatni rad i trud.

Nastavnica geografije Valentina Japec također iz iz OŠ “Nikola Hribar” rekla je da joj je drago zbog nagrade, osobito zato jer se dodjeljuje povodom Dana učitelja. “U razredu sam 23 godine i najviše me, kao i prvog dana, motivira kad djeca s osmijehom izađu iz razreda i kad vidim da ih veseli nešto što su naučili”, kazala je.

Profesor tjelesne i zdravstvene kulture Mateo Blažević iz Graditeljsko – geodetske tehničke škole u Splitu naglasio je da mu je ova nagrada priznanje za rad. Kaže da je većina djece spremna za suradnju i da koliko učitelji njima daju, toliko i oni vrate te da se dobrim radom može doprijeti do djece i njihovih roditelja.

