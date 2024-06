Odlazi li Plenković ipak u Bruxelles? “Sve su oči uprte u Ursulu von der Leyen”

Podijeli :

Daniel MIHAILESCU / AFP

Novinari Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista i Tomislav Klauški iz 24 sata komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić europske izbore i sve ono što se nakon njih događalo.

Rezultate su HDZ i SDP vidjeli kao pobjedu, s čime se zapravo Krasnec i slaže.

“HDZ je ostvario više mandata, SDP je potvrdio da se nije raspao, ali i jedni i drugi se moraju zabrinuti zbog tako loše izlaznosti. I mi mediji se moramo zapitati. Na izlaznosti se mora nešto naučiti jer očito postoji nekakav “bug”. Hrvate kao da te izbore ne zanimaju, što je s jedne strane razumljivo, ali i žalosno.”

Slabiju izlaznost Klauški objašnjava zasićenjem, ali i motivacijom koja je ovaj put izostala.

“Građani izlaze kad misle da mogu srušiti HDZ, a to na europskim izborima ne smatraju pa na birališta idu stranački vojnici. Takva situacija je dobra za HDZ i SDP. Ali, dobro je što Hrvatska nije skliznula udesno kao neke druge zemlje.”

Mislav Kolakušić i Vilibor Sinčić nisu došli do drugog mandata, ali ponajprije jer se pet godina nisu vidjeli, osim ponešto na Facebooku.

“To pokazuje koliko se ta populistička desnica ispuhala kod nas. U drugim zemljama uspjeli su izvući frustrirane birače”, smatra Klauški, a nadovezao se Krasnec:

“U Bruxellesu mi je jednom rekao da ne želi komunicirati s novinarima. Ponosno je isticao da je na račun algoritma izabran, a to ga je i koštalo. To njegovo traženje krivice u tome je apsurdno jer se upravo Europska unija brine o tome da se ne bazira sve na algoritmima, više ne izostaju regulative kao u vrijeme dok je izabran.”

Premijer Andrej Plenković i zastupnica Možemo Ivana Kekin bili su na listama iako nisu imali namjeru otići u Europski parlament.

“Ti “zečevi” su zapravo pokazali da ne poštuju volju birača jer nisu imali namjeru otići tamo za što su se kandidirali. Ali, to je i pokazalo da im je stalo do što boljeg rezultata. A i tko zna, neka se Plenković kandidira i na predsjedničkim izborima, mislim da mu Ustav to ne brani”, istaknuo je Klauški.

Na kraju, Krasnec je rekao da Plenković neće u Bruxelles.

“Čini se da će Usrula von der Leyen biti potvrđena, čini se da je sigurna. Sve su oči uprte u nju i mislim da neće biti iznenađenja. Zato, ovaj put premijer neće u Bruxelles.”

