Odvjetnica o Bulju: U našim zakonima postoji “institut zločina iz mržnje”

"S obzirom na razloge koje je gradonačelnik Bulj javno obrazložio, želim skrenuti pozornost da u našem kaznenom zakonodavstvu postoji institut zločina iz mržnje. Radi se o kaznenom djelu počinjenom na nekoj rasističkoj osnovi, a takvom se smatra i nacionalno podrijetlo. Ako za kazneno djelo počinjeno iz mržnje Kaznenim zakonom nije propisana teža kazna, takvo postupanje smatra se otegotnom okolnosti", rekla je odvjetnica Vesna Alaburić na Novosti, komentirajući zabranu održavanja izložbe "Susret na Tromeđi" fotografkinje Inije Herenčić u Sinju. Sporno mu je bilo što je izložbu financijski poduprlo Srpsko narodno vijeće.

“Ne postoji propis koji gradonačelniku Sinja daje ovlast da Gradskoj galeriji Sikirica bilo što zabranjuje ili naređuje. Galerija je samostalna gradska ustanova, a prava i obveze osnivača u djelokrugu su Gradskog vijeća, sve u skladu sa zakonom, Statutom Grada Sinja i Statutom galerije.

Zato Miro Bulj nije donio odluku u formalnopravnom smislu, niti je to mogao učiniti. On se nije pozvao na neki propis, nije formulirao izreku odluke, nije dao uputu o pravnom lijeku. On je, zapravo, u jednom običnom dopisu izrazio svoj stav da “on ne može dopustiti” da se u gradskom prostoru organizira jedna izložbe”, kazala je.

Bulj se na svom Facebook-profilu pohvalio objavom dokaza – fotografijom mejla koji je spomenutog datuma odaslao na adresu ravnateljice galerije, uz napomenu da je ravnateljica “tada poslušala nalog i odustala od otvorenja izložbe da bi novo otvorenje zakazala za 4. rujna”.

No ni tog datuma izložba nije otvorena jer je Bulja uznemirila ili ražestila činjenica da je izložbu financijski podržalo Srpsko narodno vijeće (SNV). “Ne mogu dopustiti izložbu koju Galerija Sikirica organizira uz financijsku potporu SNV-a. Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik moram voditi računa o poštovanju Domovinskog rata i drugih ključnih vrijednosti koje čine srž hrvatske države”, izjavio je, uz ostalo, Bulj nakon otkazivanja izložbe, prethodno kazavši da inače nije ni za kakve zabrane.

Postavlja se pitanje ima li u Buljevoj “odmazdi” prema SNV-u elemenata diskriminacije. Alaburić ističe da “diskriminatorni razlozi ove zabrane zavrjeđuju poseban komentar, ali su razlozi za donošenje neke odluke u pravnom smislu važni tek ako se utvrdi da je odluku donijela ovlaštena osoba, na temelju zakona ili drugog propisa”.

“Odluka” gradonačelnika Sinja jednostavno ne spada u takve odluke. Zato smatram da ravnateljica galerije nije bila obvezna otkazati izložbu. Možemo razumjeti okolnosti i razloge takvog postupka, ali je, nažalost, ispalo da je gradonačelnik Bulj uspio u svom naumu, bez ikakvog pravnog osporavanja za mene očigledno nezakonitog postupanja”, tvrdi odvjetnica.

Bulj: “Jedva čekam istražitelje”

Možebitne pravne posljedice po Bulja zasad se tek utvrđuju, pišu Novosti.

Gradonačelnik Sinja se na društvenoj mreži na kojoj je vrlo aktivan pohvalio da “jedva čeka istražitelje u gradskoj upravi Grada Sinja”, požalivši se usto da “ionako vise kod njih stalno na temelju prijava HDZ-a” i da su mu “otkako je odbio uvesti covid potvrde i nije pristajao na sulude covid mjere, natovarili tisuće inspekcija i izrekli milijunske kazne”.

Novosti su Alaburić upitali i može li se, s obzirom na neovlašteno postupanje Bulja i zabranu izložbe, govoriti o zloupotrebi položaja dužnosnika.

” Kaznenim djelom zlouporabe položaja i ovlasti smatra se i postupanje službene osobe koja iskoristi svoj položaj ili prekorači granice svoje ovlasti i time drugome prouzroči štetu. Ako je nesporno protupravno postupanje gradonačelnika Bulja doseglo razinu kaznenopravne odgovornosti, moglo bi se eventualno raditi o sumnji da je počinio to kazneno djelo”, kaže Alaburić.

