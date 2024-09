Nižu se reakcije na Buljevu zabranu: “Populisti su danas opasniji od neofašista”

Podijeli :

I dalje pristižu reakcije na odluku sinjskog gradonačelnika Mire Bulja da zabrani održavanje izložbe fotografija Inije Herenčić "Susret na tromeđi". U Srpskom narodnom vijeću (SNV) tako su upozorili na nezakonitu, prijeteću i diskriminirajuću odluku, dok saborski zastupnika Mosta Nikola Grmoja brani stranačkog kolegu i tvrdi da Buljev potez nema veze sa srpskom nacionalnom manjinom nego sa SNV-om i Miloradom Pupovcem.

Potezom sinjskog gradonačelnika u SNV-u su razočarani. Možda ne i iznenađeni jer nije prvi put da im se zabranjuje neki program. Ipak prvi put je zabranjena jedna, kako kažu, nježna izložba.

“Bojim se da riječi gradonačelnika Bulja i njegova djela, točnije i dalekovidnije ocjenjuje Talijan Antonio Scurati u svojoj knjižici “Fašizam i populizam”. Scurati kaže da su populisti danas opasniji od neofašista”, izjavio je zamjenik predsjednika SNV-a Saša Milošević.

“Zvuči gotovo ironično da su donedavno nacionalistički političari u Hrvatskoj tvrdili da nacionalne manjine treba svesti samo na folklor, a sada vidimo situacije da čak i fotografija folklora izaziva ovakve ispade bijesa i mržnje”, dodao je Nikola Vukobratović.

Ma kakva mržnja, čudi se Buljev kolega iz Mosta i potpredsjednik stranke Nikola Grmoja.

“Pazite, to je čovjek koji je infrastrukturu prvo izgradio do svojih sugrađana srpske nacionalnosti i u svom selu, a i drugdje u Sinju… Njega optužiti kao čovjeka koji broji krvna zrnca – mislim da je sramotno i to je za zgražanje”, rekao je.

Grmoja: Tomašević treba doći u Sinj da mu Bulj pokaže kako se radi posao

Izložba dakle može bilo gdje u Sinju, samo ne u ustanovi koja je u gradskoj ingerenciji.

“Gradonačelnik odgovara za ustanove

“Ovdje se radi o tome da gradonačelnik Sinja odgovara za ustanove koje su pod njegovom upravom i da jednostavno ne želi suradnju sa Srpskim narodnim vijećem, ne sa srpskom nacionalnom manjinom”, dodao je Grmoja.

Buljev potez osudila je već ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

“Zadovoljni smo time što je ovo osuđeno. Moglo je to biti i malo rječitije. Mogla je ne samo ova ministrica već i neki drugi ljudi iz Vlade”, napomenuo je Milošević.

Ali nisu. Kako je Milorad Pupovac nerijetko predmet komentara nekih bivših i sadašnjih predsjednika države, pitali smo i predsjedničke kandidate što misle o Buljevu potezu.

“Ja bih, na primjer, na njegovu mjestu, prvo pogledao izložbu i vidio o čemu se radi. Kako ja o tome ništa ne znam, u ovom trenutku na to ne mogu odgovoriti… Svatko tko je lojalan Republici Hrvatskoj, koji za nju čini dobro, ja ću biti njihov predsjednik i to je početak i kraj svega”, izjavio je predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac.

Bulj ne uzmiče: “Hoće li Plenković, Penava i Pupovac plesati kozaračko kolo na sinjskoj pijaci?”

“Osobno smatram da su zabrane pogrešan put… Kako doista imati demokratsko društvo u kojem se takve zabrane neće događati. I Srpsko narodno vijeće moglo bi se postaviti pitanje zašto su postali poznatiji po nekakvom obliku političkih lobija određenih svojih članova, umjesto po skrbi za srpsku nacionalnu manjinu”, komentirala je Marija Selak Raspudić.

Izložba će se održati u Zagrebu

Za druge političke aktere, Sinj je uvijek bio grad dobrodošlice.

“Ono što je Bulj napravio jest da nije on išao samo kontra Ustavu da bi uhvatio neki politički bod kod neke desnice jer se tamo Domovinski Pokret raspada, pa valjda lovi njihove birače, on je po meni uvrijedio ono što je identitet tog grada, a to jest gostoljubivost”, izjavila je saborska zastupnica iz redova stranke Možemo, Sandra Benčić.

Što ne može u Sinju, može u Zagrebu. Izložba koja je neočekivano dobila politički pečat, održat će se u glavnom gradu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Gdje držite ulje? Stručnjaci otkrili gdje ga je najgore čuvati Princ Harry postavio ultimatum Williamu